A Potencial Biodiesel Ltda convida moradores de Araucária, Lapa e Contenda a participarem das Audiências Públicas que discutirão o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) referentes ao seu novo projeto de Rede de Distribuição (dutos) de B100 e Etanol. A primeira audiência acontecerá em Araucária, na próxima terça-feira, 28 de outubro, às 19h, na Aeciar – Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária, localizada na Avenida das Araucárias, nº 5005. A segunda reunião está marcada para 29 de outubro, também às 19h, na Câmara Municipal da Lapa, situada na Alameda David Carneiro, nº 390.

Durante os encontros será apresentado o projeto para que a comunidade, autoridades e instituições interessadas conheçam os detalhes do empreendimento, esclareçam dúvidas e contribuam com sugestões. Segundo a Potencial Biodiesel, esta é uma etapa essencial do processo de licenciamento ambiental, assegurando transparência e participação popular nas decisões que envolvem o meio ambiente e o desenvolvimento regional.

Para garantir ampla participação da população, as audiências também terão transmissão ao vivo e todos poderão acompanhar pelo site www.audienciapublicapotencial.com. Dúvidas e informações adicionais podem ser encaminhadas para o e-mail contato@audienciapublicapotencial.com.

A empresa ressalta que os documentos técnicos – EIA e RIMA – estão acessíveis para consulta pública no portal do Instituto Água e Terra (IAT), órgão licenciador vinculado ao Governo do Estado do Paraná: https://www.iat.pr.gov.br/Pagina/Estudos-Ambientais-0.

O evento é promovido pelo Grupo Potencial e será presidido pelo IAT. “As audiências reforçam o compromisso com o desenvolvimento sustentável, ao aliar inovação energética, responsabilidade socioambiental e diálogo aberto com a comunidade”, disse a empresa.