Prazo para inscrições em programa de residência é extendido até o dia 19/06

Foi prorrogado o prazo para inscrição na nova edição do programa de Residência Técnica (Restec) em Inovação, Modernização Digital e E-Gov (Integre) para até a próxima segunda-feira (19/06). Serão disponibilizadas 506 vagas para recém-formados em diferentes áreas, com oportunidades para Curitiba e outras 24 cidades paranaenses.

A seleção é gratuita e realizada totalmente forma remota. A duração é de dois anos, com bolsa mensal de R$ 2.375, com mais o auxílio-transporte de R$ 220. Os bolsistas da nova edição da Restec Integre começarão as atividades em agosto deste ano.

A residência abrange um curso de pós-graduação em nível de especialização na modalidade de educação a distância (EAD) e atividades práticas nas diferentes instituições do Poder Executivo Estadual. O objetivo é qualificar profissionais para atuação no setor público, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços disponibilizados para os cidadãos.

O conteúdo acadêmico da Especialização em Inovação, Modernização Digital e E-Gov será aplicado pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), com previsão de carga-horária de 360 horas. Já as atividades práticas da Restec Integre somam 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira. Em etapa única, eliminatória e classificatória, a seleção será por meio de uma prova on-line com 20 questões objetivas, elaboradas a partir do conteúdo programático e das referências disponíveis no edital. Serão atribuídos cinco pontos para cada questão correta, perfazendo o total de 100 pontos, sendo classificados os candidatos com nota igual ou superior a 60 pontos, conforme as vagas e os municípios escolhidos no ato da inscrição.

Podem se inscrever profissionais graduados até três anos nos seguintes cursos:

— Administração;

— Agronomia;

— Análise de Sistemas;

— Arquitetura e Urbanismo;

— Biblioteconomia;

— Biologia;

— Biomedicina;

— Ciência da Computação;

— Ciências Contábeis;

— Ciências Econômicas;

— Comunicação Organizacional;

— Comunicação Social;

— Design Gráfico;

— Direito;

— Enfermagem;

— Estatística;

— Farmácia;

— Fisioterapia;

— Geografia;

— Gestão Pública;

— Jornalismo;

— Letras;

— Medicina Veterinária;

— Nutrição, Psicologia;

— Publicidade e Propaganda;

— Química;

— Relações Internacionais;

— Relações Públicas;

— Secretariado Executivo;

— Serviço Social;

— Sistemas de Informação;

— Tecnologia da Informação;

— Turismo e Zootecnia.

As vagas também contemplam profissionais de Engenharia: Agronômica; Alimentos; Ambiental; Cartográfica; Civil; Computação; Elétrica; Produção; e Mecânica.

Os residentes serão lotados nas secretarias estaduais: da Administração e da Previdência (Seap); da Agricultura e do Abastecimento (Seab); da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti); da Fazenda (Sefa); da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI); da Mulher e Igualdade Racial (Semi); da Saúde (Sesa); da Segurança Pública (Sesp); do Desenvolvimento Social e Família (Sedef); do Desenvolvimento Sustentável (Sedest); do Planejamento (SEPL); e na Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Também há oportunidades para a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep); a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar); a Biblioteca Pública do Paraná (BBP); o Departamento de Estradas de Rodagem (DER); o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran); o Instituto Água e Terra (IAT); o Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR); o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes); a Paraná Esportes; a Polícia Cientifica do Paraná; e a Receita Estadual.

As universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar) também receberão residentes.

Serviços

Inscrições: até 19 de junho – (Clique aqui)

Editais: Vagas – (Clique aqui)

Prorrogação do prazo de inscrição: (Clique aqui).

Homologação de inscritos: até 21 de junho

Aplicação de provas: 30 de junho

Resultados: 10 de julho

Matrículas: 12 de julho a 1º de agosto

Início das atividades: 28 de agosto

Foto: SETI.