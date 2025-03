Preço do ovo dispara nesse início de 2025: saiba o que pode estar causando essa alta

Consumidores brasileiros que foram ao mercado comprar ovos neste mês de fevereiro, levaram um grande susto: os preços da dúzia e da bandeja dispararam. Uma bandeja com 30 ovos, que até então custava entre R$17 e R$20, subiu para R$23 e agora está custando quase R$30 em alguns mercados. Esse impacto vem gerando preocupação entre produtores e, principalmente, os consumidores, que tinham o ovo como uma opção mais econômica e nutritiva. “Quando o preço da carne subiu bastante, a opção foi comer mais ovos, mas agora a coisa ficou feia, porque o preço da dúzia tá de arrepiar. Desse jeito a gente fica sem opção”, reclamou uma consumidora.

Economistas afirmam que uma combinação de fatores levou a essa disparada no preço da proteína, entre eles, a exportação, o aumento do custo do milho, as altas temperaturas e a crescente demanda durante a Quaresma.

EXPORTAÇÃO

Os Estados Unidos têm enfrentado um cenário de alta nos preços dos ovos, em parte devido a surtos de gripe aviária, que resultaram na morte de milhares de galinhas e em redução na oferta interna. Esse cenário é diferente do que ocorre no Brasil.

Embora o volume de exportações brasileiras para os Estados Unidos tenha aumentado 62% entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, fazendo com que o país subisse da sexta para a terceira posição no ranking dos principais destinos de ovos do Brasil, ainda é cedo para afirmar que isso terá um impacto significativo na oferta de ovos no mercado interno e/ou nos preços.

Apesar desta explicação, a empresa Gallus Comércio de Ovos, localizada no bairro Costeira, em Araucária, que comercializa 400 caixas de bandejas com 30 unidades por semana, acredita que a exportação é, de fato, um dos principais motivos da alta nos preços. “Sabemos que janeiro é um mês atípico, principalmente na segunda quinzena, onde as vendas de ovos sempre caem por conta das férias e outros fatores. No entanto, em janeiro deste ano, percebemos que o volume de vendas se manteve estável e que o preço disparou devido à grande procura. Pra se ter uma ideia, até janeiro deste ano pagávamos em média R$ 200 por uma caixa com 12 bandejas de 30 unidades e agora estamos pagando R$ 260. A única explicação plausível é a exportação, porque se a procura aumentou tanto e o preço também, pode ser um indício de que grande parte da produção de ovos no Brasil está indo para fora e começa a ter reflexos da oferta do produto no Brasil”, argumenta a empresa.

Foto: Divulgação. O preço alto dos ovos brancos no mercado fez aumentar o consumo de ovos caipiras.

O empreendedor Luís Fernando, que produz ovos caipiras e que desde 2021 montou um auto service (casinha de ovos) na Colônia Cristina, disse que a alta no preço dos ovos brancos impulsionou o aumento também dos ovos caipiras. “Como tem faltado ovos brancos no mercado, acredito que devido ao grande volume que vem sendo exportado, muitas pessoas passaram a consumir mais ovos caipiras. Apesar de ser mais caro, o ovo caipira tem saído muito bem. Sabemos que essa época sempre diminuiu um pouco a produção e a procura, mas este ano tem sido diferente. Daí acrescentamos a alta no preço do milho e o calor, porque tudo que é em excesso não é bom para a produção. Que eu me lembre, o saco do milho nunca ficou tão caro como agora, tudo isso afeta a produção e a oferta do produto, refletindo drasticamente no bolso do consumidor. Esperamos que tudo isso se normalize em breve”, declarou.

Edição n.º 1454.