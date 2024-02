Predadoras Futebol Clube está em busca de patrocínio

A equipe de Futebol Feminino Predadoras FC, formada no final do ano passado, tem experimentado um notável crescimento desde sua fundação. Criada com o objetivo de participar de campeonatos em Araucária e região, o time já conquistou seu primeiro troféu no início de dezembro de 2023.

Com muita garra e dedicação, as jogadoras demonstraram um comprometimento excepcional, o que resultou na conquista que impulsionou a equipe a almejar novos horizontes. Agora, o time busca patrocinadores e apoiadores para auxiliar na participação em futuros campeonatos e torneios, representando com orgulho o futebol feminino.

“Neste momento, estamos em busca de novas parcerias que nos permitam alcançar nossos objetivos e continuar crescendo como equipe”, afirma Lucas Alexandre, um dos técnicos.

A equipe convida empresas e pessoas interessadas em apoiar e promover o esporte feminino a se unirem a essa jornada. O investimento não apenas beneficiará a equipe, mas também contribuirá para o desenvolvimento e visibilidade do futebol feminino na região.

Interessados em apoiar essa promissora equipe de Futebol Feminino de Araucária podem entrar em contato através do telefone (41) 99699-0489 ou através das redes sociais do time @predadorasfutebolclub.

NINA SANTOS / Edição n.º 1400