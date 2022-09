Prefeitura abrirá inscrições para curso de Desenho Mecânico Básico

A Prefeitura de Araucária, através da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), vai abrir na próxima semana as inscrições para o curso de Desenho Mecânico Básico, que dará condições ao aluno de interpretar e desenhar projetos de peças, ferramentas e máquinas utilizadas na indústria em geral.

Serão apenas 9 vagas, em razão das regras de distanciamento impostas pela Covid-19. Para participar o aluno precisa ter no mínimo 18 anos e ensino médio completo. A matrícula acontecerá na próxima terça-feira, 25 de maio, a partir das 7h30 no SINE Araucária. O interessado precisa levar RG, CPF, comprovante de residência e declaração ou histórico escolar.

O curso iniciará no próximo dia 26 de maio, com uma carga horária de 30h. As aulas serão as segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 15h. Os alunos aprenderão história do desenho técnico; caligrafia técnica NBR8402; aplicação de linhas de projeção ortogonal; vistas principal e vistas auxiliares; dimensionamento de escala; cortes e seções; tipos de linhas de corte; hachuras; corte total, meio corte e corte parcial; rupturas; omissão de corte; perspectiva isométrica; cotas e simbologias; estado de superfície, tolerâncias dimensionais e tolerâncias geométricas.

Para realizar o curso gratuito, os alunos apenas deverão levar lápis, régua e papel milimetrado para as aulas. Eles também terão o benefício do “Cartão Qualificação”, que garante o transporte gratuito no sistema de transporte coletivo local (TRIAR) para participantes de cursos profissionalizantes oferecidos pela Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE). Para utilizar esse benefício, o aluno deve fazer a solicitação na secretaria, no ato da matrícula.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021