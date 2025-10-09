Os guardas municipais Bruno Vinicius Rodrigues e Carlos Eduardo Oliveira Costa, flagrados agredindo uma pessoa durante uma ocorrência, foram retirados preventivamente das ruas da cidade. A medida foi tomada pela Prefeitura de Araucária.

A decisão terá validade pelo menos enquanto tramita o processo administrativo disciplinar que apura a conduta dos dois guardas. O caso envolvendo Bruno Vinicius e Carlos Eduardo aconteceu no sábado, 4 de outubro, na rua Macieiras, no bairro Capela Velha.

As imagens mostram os guardas municipais agredindo uma pessoa por supostamente estar devendo o aluguel de uma casa. Os dois agentes estão fardados e com uma viatura da Guarda Municipal de Araucária. Em determinado momento, mesmo com o homem em posição de revista, ele apanha com um cacetete. Embora tenha sido agredido covardemente, a vítima não reage.

Conforme apurado por nossa reportagem, os dois guardas municipais envolvidos no episódio já estão na corporação há vários anos. Um deles entrou para a GM em 2010 e o outro em 2011.
Também conforme levantamento feito pelo O Popular, um dos guardas já responde a um procedimento junto à Corregedoria da corporação por abuso de autoridade. A denúncia, porém, ainda não havia tido um desfecho e por conta disso ele permanecia trabalhando.

Outra informação interessante é a de que um dos guardas envolvidos no triste episódio de sábado estaria voltando ao trabalho justamente naquele final de semana. Ele ficou três meses em licença prêmio.
A Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) explicou que até que as apurações sejam concluídas, os dois guardas permanecerão executando serviços administrativos, dentro da sede da Guarda Municipal.

O QUE DIZEM AS DEFESAS

Ao longo da semana, a defesa de ambos os guardas trabalhou para deixar claro que os dois agentes não teriam ido ao local para cobrar o aluguel e sim para atender a um chamado feito junto à central 153. Nela, o proprietário de um imóvel disse que seu inquilino o teria ameaçado.

No entendimento das defesas a agressão teria sido necessária porque o homem teria apresentado comportamento arredio. As imagens que registraram a ocorrência, no entanto, não mostram isso em nenhum momento.

Também no decorrer dos últimos dias o homem agredido pelos guardas procurou a Delegacia e registrou boletim contra Bruno Vinicius Rodrigues e Carlos Eduardo Oliveira Costa. Ele disse esperar por justiça.

