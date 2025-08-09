Prefeitura consegue que Via Araucária execute obras complementares na duplicação da PR-423

Agosto começou com uma excelente notícia para a cidade! Isto porque a Via Araucária concordou em rever o projeto de duplicação da PR-423 e incorporar a ele algumas melhorias solicitadas pela Prefeitura. Com isso, os dois lados do município cortados pela rodovia não ficarão isolados.

A vitória acontece após meses de negociações entre a Prefeitura e a Via Araucária, que até a última semana não dava sinais de que iria ceder. Inclusive, a concessionária chegou a entrar na Justiça para conseguir um documento que cabia ao Município emitir e sem o qual a obra não poderia acontecer.

O Município não emitia a certidão de uso do solo, objeto da judicialização do caso, justamente por entender que a duplicação da PR-423 não atendia a legislação municipal, estrangulando a mobilidade urbana no entorno da rodovia. Felizmente, no entanto, o que parecia que se transformaria numa briga jurídica foi resolvido no campo diplomático, com a Via Araucária concordando em executar algumas obras que permitirão o ir e vir com segurança em ambos os lados da estrada que liga Araucária a Campo Largo quando ela estiver duplicada.

As principais vitórias da Prefeitura nessa negociação foram a melhoria do viaduto que será executado para ligar o Fazenda Velha ao Estação por meio das ruas Luiz Armando Ophis e Avenida das Nações; melhorias no trecho da Gerdau, de modo que não sejam fechados os acessos aos centros de distribuição do Mercado Livre e Magazine Luiza; a construção de um viaduto na altura em que a rodovia corta a Avenida Independência, já na localidade rural de Roça Nova; e também o compromisso de uma solução futura para facilitar o tráfego com segurança na região do monumento do Parafuso. A estimativa é que esses investimentos originalmente não previstos no projeto alcancem a casa dos R$ 50 milhões, podendo chegar a R$ 70 milhões. Veja os detalhes:

OBRA DE ARTE LIGANDO OS BAIRROS ESTAÇÃO E FAZENDA VELHA

A Via Araucária queria construir apenas uma espécie de trincheira no cruzamento da Rua Luiz Armando Ohpis/Avenida das Nações com a PR-423. Seriam duas pistas, uma em cada sentido, totalizando míseros cinco metros cada.

Agora, a Prefeitura conseguiu fazer com que seja construído ali uma trincheira com as pistas locais totalizando 30 metros de largura. Isso é suficiente para que sejam implantadas três faixas indo em direção ao Estação e três voltando, além de ciclofaixa e espaço para circulação de pedestres. Essa intersecção prevê que a rodovia passe por cima e as ruas municipais por baixo da estrutura a ser construída.

TRINCHEIRA DA GERDAU

Outro ponto do acordo firmado entre Prefeitura e Via Araucária prevê melhorias consideráveis na rotatória da Gerdau e também no acesso a rua Pedro de Alcântara Meira, região onde estão instalados os centros de distribuição do Mercado Livre e Magazine Luiza.

Ali, as obras complementares serão muitas. Por exemplo, do lado de cá da rodovia, a Prefeitura executará o prolongamento da Rua Pedro de Alcântara Meia e da Avenida Cezar Hasselmann (que passará ao lado do CD do Mercado Livre). Do lado de lá, serão executados o prolongamento da Avenida dos Pinheirais e da rua Cesário Furmann. Ambas as obras se encontrarão num ponto cerca de trezentos metros à frente do viaduto da Gerdau (sentido Campo Largo). Nesse local a Via Araucária construirá uma trincheira, ligando ambos os lados da cidade.

Via Araucária concordou em construir um viaduto no cruzamento com a Avenida Independência.

VIADUTO DA AVENIDA INDEPENDÊNCIA

Outra conquista da mesa de negociações entre Município e concessionária foi a inclusão da execução de um viaduto ligando ambos os lados da Avenida Independência, na altura da localidade rural de Roça Nova. Originalmente, o projeto não previa isso, sendo que para acessar o outro lado da via seria necessário percorrer cerca de 9 quilômetros da PR-423 até encontrar um retorno.

Graças a Prefeitura, a Via Araucária aceitou construir ali um viaduto, com a rodovia passando por cima e a Avenida Independência por baixo. A obra era entendida como prioridade pelo Município porque a via municipal cruza boa parte da cidade, permitindo – inclusive – o acesso a diversas localidades rurais e também a Campo Largo.

Parafuso será mesmo fechado, mas projeto é construir um elevado ligando os dois lados da rodovia nas proximidades da Fertilize.

CRUZAMENTO DO PARAFUSO

Também no centro das discussões sobre a duplicação, o cruzamento do Parafuso será mesmo fechado. A alternativa inicialmente pensada pela Prefeitura não foi entendida como viável. A ideia seria a construção de um elevado sobre a PR-423, na altura da Rua Boleslau Wzorek.

A solução que está sendo estudada agora é uma espécie de elevado conectando a Rua Gabriel Campanholo à Rua Pedro Nolasco Pizzato, mais ou menos próximo de onde está a sede administrativa da Fertilize. O projeto, no entanto, será discutido em conjunto com a implantação do novo trevo do cruzamento da PR-423 com a BR-476, que será executado pelo DER/PR, que faz parte da extensão da rodovia estadual, até Curitiba.

JÁ COMEÇOU

Embora o canteiro de obras da duplicação da PR-423 ainda não esteja montado, é possível dizer que – de certo modo – os trabalhos já começaram. A Via Araucária já está desapropriando os imóveis particulares que serão atingidos pela nova pista. Da mesma forma, as licenças necessárias para execução da empreitada já estão quase todas solicitadas. A pressa se justifica porque ela tem até o final do terceiro ano do contrato de concessão (2027) para entregar essa melhoria.

Edição n.º 1477.