Na sexta-feira (7), um tornado atingiu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. A catástrofe deixou centenas de pessoas feridas, desabrigadas e resultou em seis mortes.

Conforme dados da Defesa Civil, cerca de 1.000 pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas. O Estado inteiro está se mobilizando em ações para auxiliar as vítimas da tragédia, a prioridade neste primeiro momento é a doação de alimentos não perecíveis, água potável, itens de higiene e limpeza e roupas íntimas novas. Araucária não ficou de fora e estabeleceu pontos de coleta no município para receber as doações.

Onde doar?

  • Paço Municipal: Rua Pedro Druszcz, 111 – Centro (segunda a sexta, das 8h30 às 16h30 horas).
  • Sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública: Rua Ângelo Perini, 20 – Estação (segunda a sexta, das 8 às 17h).
  • Todas as unidades de saúde, incluindo os postos de saúde, centros de especialidades, UPA, Pronto Atendimento Infantil e Hospital Municipal.
  • Centro de Convivência do Idoso: Rua Nossa Senhora dos Remédios, 1.073 – Fazenda Velha.
  • Casa das Palavras Brincantes, no Parque Cachoeira.
  • Praça do Centro de Artes e Esporte Unificado (CEU): Rua Beija-Flor, 1.531 – Capela Velha.
  • Posto do Corpo de Bombeiros: Rua Santa Catarina, 600 – Cachoeira (segunda a sexta, das 8 às 17h).
  • Posto do Corpo de Bombeiros: Travessa José Stanczyk, 126 – Thomaz Coelho (segunda a sexta, das 8 às 17h).