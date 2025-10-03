O mês de outubro marca a Campanha Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Em Araucária, uma programação especial voltada ao cuidado e à saúde foi preparada para atender o público feminino.

Além de palestras e orientações ao longo do mês, estão programados aulões de dança com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e um Dia D de atendimentos nas unidades básicas de saúde. Confira a agenda.


DIA D – SÁBADO (18)

As unidades de saúde urbanas e rurais estarão abertas das 8 às 17h, com os seguintes atendimentos: cadastro;
coleta do exame citopatológico preventivo (com agendamento prévio na unidade); solicitação de mamografia; realização de testes rápidos; administração de vacinas; ações educativas sobre prevenção de doenças, diagnóstico precoce e apoio a pacientes e familiares.

CLÍNICA DE SAÚDE DA MULHER (CSMI)

Haverá atendimentos conforme agendamento pela Central de Regulação, incluindo: ultrassonografia transvaginal; inserção de implanon; triagens de fisioterapia. Também serão ofertados testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, estes últimos abertos ao público, por ordem de chegada.

CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência)

Dia 08 – Palestra da CSA sobre saúde da mulher, às 13h30.

Associação de Moradores do Bairro Boqueirão

Dia 08 – Orientação sobre prevenção de câncer de mama e colo do útero, às 9h.

Empresas
Durante o mês, as unidades Padre Chico e Vila Angélica farão palestras sobre o Outubro Rosa em empresas do município.

UBS Tietê

Dia 16 – Roda de conversa, às 14h.

UBS Colônia Cristina

Dia 17 – Educação continuada com agentes comunitários de saúde, às 9h.

Dia 22 – Ação educativa na sala de espera, às 13h30.

UBS Lagoa/Capinzal

Dia 18 – Consultas para avaliação de laqueadura e vasectomia (mediante agendamento prévio).

UBS Industrial

Dia 08 – Fala sobre Outubro Rosa na Igreja Quadrangular, às 15h.
Dia 10 – Caminhada Outubro Rosa com agentes de saúde e grupo de convivência da UBS, às 8h30.

Dias 08 a 22 – Rodas de conversa sobre mitos e verdades do câncer de mama e colo do útero, às 13h30, seguidas de alongamento e dança.

Aulões de dança Outubro Rosa – Praça da Bíblia (SMEL)

Dia 07 às 19h

Dia 14 às 19h

Dia 21 às 19h.

