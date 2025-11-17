A Prefeitura divulgou, por meio do Decreto n.º 43.289/2025, uma lista de objetos proibidos para entrada no Parque Cachoeira durante os eventos da Expofest, nos dias 21, 22 e 23 de novembro, e na Marcha para Jesus, no dia 29 de novembro. A medida tem como objetivo reforçar a segurança do público que participará das programações.

O acesso principal ao parque será pelo portão localizado na Rua Rio de Janeiro. Todos os visitantes passarão por revista pessoal e inspeção de pertences na entrada. O descumprimento das regras poderá resultar na retenção do item e até mesmo na proibição de acesso.

Entre os objetos vetados estão garrafas, latas ou copos de vidro, assim como recipientes metálicos; bastões, porretes, cabos de vassoura e guarda-chuvas; cadeiras de praia, bancos e outros objetos pesados; além de narguiles e itens semelhantes.

O decreto também impede a entrada de equipamentos que possam comprometer a segurança ou o andamento do evento, como drones não autorizados, rádios comunicadores, instrumentos a laser, megafones e buzinas. Bandeiras com mastros de metal ou madeira, capacetes, máscaras, panos ou acessórios que ocultem o rosto também estão proibidos, assim como skates, patins, patinetes, bicicletas e itens similares. Equipamentos de som e amplificadores, exceto os utilizados pela organização, não serão permitidos.

Quanto a bebidas e alimentos, recipientes térmicos, coolers e caixas de isopor estarão vetados, salvo nos casos de alimentação infantil ou necessidade médica comprovada. A entrada de animais também será proibida, exceto para cães-guia devidamente identificados, conforme a legislação vigente.

Dentro do Parque Cachoeira, o trânsito de veículos será restrito a carga e descarga nos horários autorizados e a automóveis oficiais. O comércio ambulante de alimentos, bebidas, materiais e serviços será permitido, desde que autorizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e identificado adequadamente.