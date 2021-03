Prefeitura divulga contatos dos produtores que venderão peixes vivos

Consumidores podem comprar peixes diretamente nas propriedades dos piscicultores, com encomendas feitas pelo whatsapp. Foto: Carlos Poly

Devido ao cancelamento da Feira do Peixe de Araucária, que aconteceria no fim do mês de março, os araucarienses tem a opção de comprar peixe vivo diretamente dos produtores do Município. A Prefeitura disponibilizou os contatos dos piscicultores que participariam do evento, a maioria da área rural, para que eles possam ter o lucro previsto nesta época do ano. Os consumidores poderão comprar peixes das espécies tilápia, bagre e carpa.

A Prefeitura oferece apoio aos produtores durante todo o ano, com máquinas e demais equipamentos para manutenção dos tanques através do Programa Caminhos do Agricultor. A Secretaria Municipal de Agricultura cede horas-máquina de retroescavadeira e escavadeira hidráulica mediante solicitação e licença ambiental.

As vendas ocorrerão mediante pedido por Whatsapp e o consumidor deve retirar o peixe na propriedade. Os piscicultores foram orientados a tomar todos os cuidados com relação à pandemia, oferecendo embalagens higienizadas e respeitando o distanciamento.

A encomenda de peixes deverá ser feita pelo telefone/whatsapp dos produtores e a retirada deverá ser feita pelo comprador, diretamente na propriedade.

Confira a lista

Claudio Borkowski

Campina das Pedras

99986-1654

Gilson Olchel

Campina das Pedras

99153-9994

José Bochenek

Ipiranga

99181-7725

José Lucas Nalepa

Guajuvira

98510-4204

Roberto Mancarz

Rio Abaixo

99206-4473

Sérgio Musial

Roça Nova

99176-1462

Silvestre Manjiski

Rio Abaixinho

99751-4841

Thiago Mika

Capela Velha

99987-8108

José Masnik

Campestre

99645-7958

Edvino Budziak

Taquarova

99202-5280

Mario João Burkot

Taquarova

99225-8289

João Skrutnik

Colônia Cristina

99648-8622

Marcos Machado

Lavrinha

98412-0775

Eduardo Manjinski

99675-6272

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021