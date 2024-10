Prefeitura divulga o horário de atendimento dos serviços públicos no feriado de 12 de outubro

Neste sábado, 12 de outubro, será comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e o Dia das Crianças. Por ser um feriado nacional, a Prefeitura de Araucária divulga que ocorrerá alterações no horário de funcionamento de alguns serviços públicos.

Limpeza Pública – As coletas, tanto de lixo orgânico quanto de materiais recicláveis, ficarão suspensas.

Transporte Coletivo – Os ônibus da TRIAR vão operar com os horários de domingo, e a passagem será cobrada normalmente.

Atendimento GMA – O atendimento da Guarda Municipal de Araucária não terá alteração.

Urgência e Emergência – Os serviços de urgência e emergência, como UPA, SAMU, HMA e PAI, estarão atendendo normalmente. As unidades básicas de saúde, que não operam com urgência e emergência, não vão atender no feriado.

Foto: Carlos Poly/SMCS.