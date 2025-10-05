Um morador do bairro Costeira reclamou da falta de roçadas nas calçadas das ruas Henriqueta Borrazo, Vicente Strugala, Segismundo Kuchenny e Manoel Torquato da Rocha.  Segundo ele, o mato alto está causando transtornos aos pedestres e há uma necessidade urgente da roçada para que todos possam utilizar o passeio.

“Já fiz várias solicitações na Prefeitura, incluindo alguns terrenos que acho que pertencem ao Município, e em uma das respostas o Departamento de Limpeza Pública explicou que estava aguardando o resultado da licitação para contratação da empresa que fará os serviços de roçada. Só após a conclusão do processo é que o meu pedido seria incluso no cronograma. Só acho que o processo está demorando um pouco”, afirmou.

A dúvida do morador com relação a descobrir a quem pertence o terreno para registar a denúncia é bastante comum entre a população. A maioria acredita ser necessário ter essa informação para fazer a solicitação, no entanto, a Prefeitura esclarece que essa identificação não constitui pré-requisito para a formalização de denúncias relacionadas à limpeza e conservação das calçadas.

Quando o cidadão registra sua solicitação, a equipe da Prefeitura verifica quem é o responsável pelo terreno. Nos casos de terreno particular, o proprietário será notificado a realizar a limpeza. Já nos casos de terreno público, o serviço entra na programação de atendimento da Prefeitura.

Ainda conforme a Prefeitura, os moradores podem realizar suas solicitações sobre calçadas sem manutenção de maneira prática e sem precisar sair de casa. No site da Prefeitura (www.araucaria.pr.gov.br), basta digitar “DENÚNCIA” no campo de busca, que uma das opções que aparecem é “Denúncia de Obras e Posturas”.

É por meio desse contato que o morador pode informar a localização do terreno onde há o problema com calçadas. Vale lembrar que a Lei Complementar nº 23/2020 (Código de Posturas) prevê que “os proprietários de imóveis, dentro dos limites da área urbana, devem manter os quintais, pátios, lotes e terrenos em perfeito estado de conservação e manutenção”, o que inclui a conservação das calçadas.

Edição n.º 1485.