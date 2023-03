Prefeitura emite nota sobre vídeo de exumação de cadáver que vazou na internet

Um vídeo que vazou nas redes sociais, mostrando um processo de exumação ocorrido no Cemitério do Jardim Independência, gerou indignação por parte da Prefeitura de Araucária. A filmagem foi feita na quarta-feira (29/03), por um dos integrantes da equipe da empresa terceirizada, a qual estava de serviço no local. Sobre o ocorrido, a Prefeitura emitiu uma nota nesta sexta-feira (31), esclarecendo que o serviço de exumação é algo recorrente e, deste modo, não há questionamentos, desde que seja conduzido de maneira profissional.

O comunicado diz ainda que como o vídeo demonstra uma postura inadequada e insensível por parte dos autores, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), prontamente entrou em contato com a empresa responsável pelos trabalhadores para que tomasse as devidas providências. “Assim que tomamos conhecimento do vídeo, entramos em contato com a terceirizada, que imediatamente afastou os funcionários. ´Também encaminhamos o vídeo para perícia. Lamentamos profundamente o ocorrido”, disse o secretário do Meio Ambiente, Vitor Cantador.

Já a empresa terceirizada, se manifestou afirmando que o ato mostrado no vídeo foi “muito grave” e os funcionários que aparecem na filmagem deverão ser demitidos por justa causa. A empresa ainda respondeu à SMMA que será registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil e que o funcionário que gravou o vídeo também será responsabilizado.

Ainda conforma a nota da Prefeitura, “tal ato de gravação e divulgação da imagem demonstra desrespeito à memória de uma pessoa, bem como desrespeita as famílias enlutadas, e precisa ser repudiado por todos. Lembramos ainda que quem compartilha esse tipo de imagem/vídeo incorre no mesmo crime, sendo passível de responder judicialmente, já que colabora com a disseminação de conteúdo impróprio. Quando a ideia é denunciar uma postura inadequada de servidores ou terceirizados, dentre os meios disponíveis, o mais adequado é a Ouvidoria Geral da Prefeitura (com garantia de anonimato), através do site: https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/ouvidoria-municipal/ ou telefone 0800-643-1550. A Prefeitura se solidariza com todos por esse episódio triste”.

Foto: Carlos Poly.