Prefeitura instala remansos em vias críticas para abrir novas vagas de estacionamento

A Prefeitura de Araucária está investido em melhorias no sistema viário da cidade, com o alargamento de algumas vias, através da execução de remansos. A intervenção tem por objetivo ampliar vagas de estacionamento e melhorar o fluxo de veículos em pontos considerados críticos, ou seja, onde via de mão dupla são bastante estreitas.

O secretário municipal de Urbanismo, Walter Voss, explica que o alargamento de uma via para fins de estacionamento deve considerar a legislação vigente e as características do local. “Estamos fazendo os remansos em vias onde as calçadas possuem uma boa dimensão e onde o alargamento não afeta a circulação de pedestres. Priorizando principalmente as caixas de vias estreitas – média de 7 metros, com estacionamento em ambos os lados, fato que basicamente inviabiliza a mão dupla”, explana.

Conforme a SMUR, os remansos já implantados até agora possibilitaram a abertura de mais de 400 novas vagas de estacionamento, tanto em ruas localizadas no Centro quanto nos bairros. Geralmente, os remansos abrem espaço para 2 ou até 10 carros estacionados, conforme a disponibilidade. “Nesse momento, estamos concentrando os serviços na região do bairro Capela Velha, onde temos várias vias estreitas de mão dupla, com estacionamento em um dos lados, e problemas no fluxo de veículos”, complementa Walter.

As obras estão sendo executadas com recursos próprios do Município, e em parceria com a Secretaria de Urbanismo, responsável pela avaliação técnica dos possíveis locais onde os remansos são possíveis, e a Secretaria Municipal de Obras, responsável pela execução. À SMUR cabe ainda, quando a obra já está concluída, instalar equipamentos de sinalização nesses pontos.

“Esse tipo de intervenção, que consideramos mais urgente, tem tido boa aceitação por parte da população, por isso daremos continuidade. Mas vale ressaltar que há um projeto bem mais complexo que visa novas melhorias no sistema viário da cidade, sendo elaborado pela Secretaria de Planejamento”, adianta Walter.

Edição n.º 1457.