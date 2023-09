Nesta quinta-feira (31), a equipe do O Popular dirigiu-se à Rua Papa João XXII para relatar que a Prefeitura liberou o acesso à Rodovia do Xisto pela via São Vicente de Paulo. Após vários meses de interdição devido às obras de drenagem destinadas ao córrego das águas da Rodovia do Xisto, o tráfego foi restabelecido.

Confira a live que realizamos sobre o assunto: