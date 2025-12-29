Durante o mês de janeiro, a Prefeitura de Araucária promove uma programação especial de férias com atividades culturais, recreativas e esportivas gratuitas para crianças, jovens e adultos.

As ações são organizadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), por meio do Departamento de Literatura Infantil, e pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

Na área cultural, o Departamento de Literatura Infantil realiza apresentações de teatro, oficinas e atividades lúdicas na Praça do CEU, na Biblioteca Pública (BIPA) e na Casa das Palavras Brincantes, com sessões do espetáculo O Rato e do teatro de bonecos Severino Faz Chover, sempre acompanhadas de oficinas, pintura no rosto e algodão-doce.

Já a programação esportiva acontece principalmente no Parque Cachoeira, onde o bicicletário funcionará em diversos dias de janeiro, com empréstimo gratuito de bicicletas e bolas, das 16h às 20h. Em datas específicas, também serão realizados aulões abertos de alongamento, exercícios funcionais e ritmos, em horários entre 17h e 19h (cada aulão com cerca de 1 hora de duração).

Além disso, estão previstas atividades recreativas em outros locais do município: no CEU, no dia 10 de janeiro; no Núcleo Esportivo do Thomaz Coelho, no dia 17; e na área rural, no dia 24, sempre das 14h às 18h.