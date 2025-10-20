Nesta quarta-feira, 22 de outubro, a partir das 18h30, um evento voltado a empreendedores de Araucária será realizado no Anfiteatro da Prefeitura. No dia, o público irá assistir uma palestra com o tema ‘Tendências de Mercado e Tecnologia’.

O encontro, realizado pela Prefeitura de Araucária, através do projeto Escola do Empreendedor, é destinado a pessoas que queriam entender as principais mudanças no mercado e como a tecnologia está redefinindo os negócios.

O Anfiteatro da Prefeitura está localizado na Rua Pedro Druszcz, n° 111. A entrada será pela porta do estacionamento lateral da Prefeitura. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/5LecAyUvz79w6QBQ7.