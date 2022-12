Premiação Top Of Mind coroa expansão da Clínica Biavatti no Brasil

O sucesso dos protocolos da Clínica Biavatti ganhou mais espaço no concorrido mercado da estética nacional e alçou a marca a conquistar o prêmio Top Of Mind em 2022. A comemoração aconteceu no dia 24 de novembro, em São Paulo, onde os sócios proprietários, Doutores Alex e Débora Biavatti, foram prestigiados ao receberem um prêmio de reconhecimento de excelência e qualidade de atendimento dos procedimentos prestados aos pacientes.

A trajetória profissional da Dra. Débora e do Dr. Alex é sinônimo de pioneirismo e visão. No início, as atividades eram voltadas para o laboratório. Porém, ambos partilhavam de um sonho em comum, o de empreender. Apaixonados pela área da estética, eles fizeram diversas pesquisas e estudos para entender o segmento e criar serviços e produtos que atendessem as necessidades das pessoas.

O crescimento meteórico foi a consequência de um planejamento ousado que transformou a Clínica Biavatti em um negócio exponencial e altamente atrativo para investidores. “Profissionais de áreas distantes da estética conheceram o poder da harmonização facial, acreditaram no potencial da marca e hoje tem os mesmos resultados que temos nas nossas clínicas próprias, batendo metas e lucrando cada vez mais”, disse o Dr. Alex.

Em Araucária

Araucária também possui uma unidade da Clínica Biavatti e os franqueados são os empreendedores Marcelo Baja e Patrícia Baja. A clínica está localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, 90. Para agendar uma avaliação, basta entrar em contato pelo WhatsApp (41) 3552 – 5797.

