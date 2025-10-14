Registrando um número recorde de categorias participantes, o Prêmio Melhores do Ano, organizado pela empresária e jornalista Gabi Rocha, divulgou os nomes dos vencedores desta 26ª edição. Este ano a pesquisa popular apontou 140 empresas e profissionais que se destacaram em suas respectivas categorias, os quais receberão seus troféus no dia 04 de dezembro, durante uma cerimônia de premiação que acontecerá no Elegância Eventos.

“O Prêmio vem evoluindo a cada edição, sempre batendo recorde de categorias participantes, o que comprova sua veracidade e a credibilidade perante a população de Araucária”, comenta Gabi.
A entrega dos certificados aos participantes começou na segunda-feira (06/10), de forma totalmente gratuita, e a previsão é que esse trabalho seja concluído em cerca de 10 dias.

“Estamos super dedicados à festa da premiação, planejando tudo com muito carinho e cuidando de cada detalhe da organização para que se torne um evento memorável. Contaremos com apresentações musicais e diversas novidades e inovações, que irão marcar a 26ª edição. O desafio de cada ano é superar as expectativas, evitando a repetição e buscando sempre apresentar algo inédito”, afirma a empresária Gabi.

Ela diz ainda que o objetivo é proporcionar um ambiente de confraternização e celebração, onde as empresas homenageadas possam também fortalecer suas redes de contato e explorar oportunidades de negócios. “A expectativa é que o evento reúna cerca de 500 pessoas, incluindo as empresas e profissionais que se destacaram ao longo do ano”. Confira a lista com os vencedores de 2025.

Prêmio Melhores do Ano 2025: veja a lista completa dos vencedoresBaixar

Edição n.º 1486.