Preparo técnico e emocional da GMA ajuda a salvar vidas de bebês

A confiança da população nos serviços da Guarda Municipal de Araucária é demonstrada de diversas maneiras. E não é preciso voltar muito no tempo para comprovar este fato. Cinco exemplos foram registrados entre os meses de março e abril deste ano, quando pais confiaram a vida dos filhos aos serviços da GMA, em acidentes domésticos que envolveram engasgamentos. A primeira situação foi no dia 12 de março, quando os agentes ajudaram a salvar um bebezinho de apenas 30 dias, que havia se engasgado com leite materno. Desesperados, os pais levaram a criança até a sede da corporação para pedir ajuda e prontamente os agentes fizeram as manobras necessárias para desobstruir as vias aéreas do bebezinho.

No dia 9 de abril, outra família buscou a sede da corporação, com um bebezinho de apenas três dias no colo, que estava engasgado com leite materno. Da mesma forma, os agentes agiram rápido e salvaram a criança. Apenas dois dias depois, em 11 de abril, os pais de uma criança de apenas 50 dias pediram ajuda aos GMs ao chegarem na sede com o bebê engasgado. Foi mais um final feliz.

No dia 20 de abril, a Guarda Municipal foi acionada no bairro Capela Velha, para salvar um bebezinho de dois meses que estava engasgado com leite materno. Manobras foram feitas e a criança foi salva. No dia 23 de abril, mais um salvamento aconteceu, devido à ajuda da GMA. Desta vez, os pais de um bebezinho de apenas 13 dias, moradores do Jardim Industrial, ligaram para a sede e, por telefone, os agentes conseguiram orientar a família sobre os procedimentos que deveriam ser feitos. A criança voltou a respirar.

Todos os atos heróicos protagonizados pela Guarda Municipal de Araucária demonstram não apenas a sensação aguçada de ajudar o próximo, mas também o preparo técnico e emocional dos agentes para agir com rapidez e eficiência. Para isso, eles passam por aprimoramentos constantes, através de treinamentos anuais. “Reconhecemos a importância de nos mantermos atualizados e capacitados para enfrentar os desafios em evolução que encontramos em nosso cotidiano”, afirma a Ketelyn Rodrigues dos Santos, diretora operacional da GMA.

Entre os treinamentos, os primeiros socorros se destacam como uma habilidade vital que permite aos agentes prestarem auxílio em situações urgentes. E dentro do programa está a conhecida manobra de Heimlich, uma técnica utilizada em casos de engasgamento, para retirar o leite materno, pedaço de comida ou qualquer outro objeto que possa estar interrompendo a respiração e salvar a vida da pessoa. Além disso, ao se manterem atualizados com as melhores práticas em primeiros socorros, os agentes podem oferecer assistência mais eficaz e segura em casos de emergência, como os afogamentos de crianças.

“Graças a esses treinamentos contínuos, nós da Guarda Municipal somos capazes de intervir eficazmente em momentos de crise. Só este ano fomos procurados 5 vezes por pais e mães desesperados diante dessas situações angustiantes. No entanto, podemos oferecer uma resposta rápida e eficiente, aplicando os conhecimentos adquiridos em nossos treinamentos”, argumenta Ketelyn.

A diretora acrescenta que os treinamentos específicos ocorrem anualmente e envolvem todo o efetivo, independente se o agente atua no setor administrativo ou operacional. Ela lembra ainda que embora a Guarda Municipal esteja apta a prestar assistência, é importante que o familiar que necessitar de auxílio em caso de engasgamento procure primeiramente o serviço médico, ligando para o número de emergência 192, para garantir que a ajuda especializada chegue o mais rápido possível.

“É através do compromisso com a aprendizagem constante e o aprimoramento de nossas habilidades que podemos cumprir nossa missão de proteger e servir. Cada intervenção bem sucedida reforça a importância desses treinamentos e nos motiva a continuar nos dedicando ao serviço à comunidade”, conclui.