O Santuário Nossa Senhora dos Remédios inaugurou neste sábado (29) seu presépio especial, marcando a retomada de uma tradição familiar que esteve adormecida por dez anos. Após a Santa Missa e a bênção, conduzidas pelo Padre Marcos Cardoso, o presépio foi oficialmente aberto à visitação da comunidade.

Por mais de duas décadas, os presépios do Santuário eram confeccionados por José Filla e sua filha, Luciana. Com o falecimento de José, em 2015, a tradição foi interrompida, restando apenas algumas peças esculpidas em madeira e elementos preservados com carinho ao longo dos anos.
Neste ano, ao completar uma década de sua partida, surgiu o desejo de recriar o presépio como homenagem. A ideia mobilizou Luciana e seus primos Fernando e Maicon Filla, que se encarregaram de reconstruir o mecanismo de movimento, a parte hidráulica e elétrica, enquanto a decoração ficou por conta da idealizadora do projeto. O apoio do pároco permitiu que o trabalho começasse ainda no primeiro semestre.

Foram meses de planejamento, restauração e criação, seguidos de 40 dias intensos de montagem dentro do Santuário, concluídos em 29 de novembro. Várias pessoas se uniram voluntariamente, familiares, amigos e membros da comunidade, contribuindo com trabalho, materiais e doações.

“Mas a equipe foi maior com muitos amigos e parentes voluntários! Posso afirmar que esse presépio foi feito por muitas mãos talentosas e mentes abençoadas. O trabalho foi todo voluntário, mas os materiais foram adquiridos com recursos próprios. Obrigada a todos e todas que, direta ou indiretamente, fizeram parte deste projeto. A Suzi, a Lurdinha, a Viviane e todos os voluntários!”, agradece Luciana.

O presépio já está aberto para visitação e toda a comunidade é convidada a apreciá-lo, de segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h, além de poder ser apreciado durante as Missas no sábado às 19h e aos domingos às 08h, 10h e 19h. O presépio ficará montado até o dia 6 de janeiro de 2026.

