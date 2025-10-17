De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a chuva voltará a cair neste final de semana.

Nesta sexta-feira, 17 de outubro, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 92%, com a precipitação acumulada de 2.5 mm. A temperatura mínima é de 15°C e a máxima de 27°C, com as rajadas de vento chegando a 22 km/h. A umidade está por volta de 49% e 98%.

No sábado, 18 de outubro, o céu ficará nublado, com probabilidade de ocorrência de chuva de 97%. A precipitação acumulada aumentará para 19.9 mm, com a ventania atingindo 41 km/h. A temperatura cairá, a mínima irá para 13°C e a máxima para 21°C. A umidade ficará entre 83% e 98%.

Não há previsão de chuva no domingo, 19 de outubro, e a temperatura cairá novamente, com a mínima indo para 8°C e a máxima para 17°C. A umidade estará oscilando entre 43% e 89%, com as rajadas de vento de 39 km/h.