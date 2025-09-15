Semana inicia com previsão de chuva para terça-feira, de acordo com informações divulgadas pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A temperatura ficará amena, com a máxima atingindo 23°C.

Nesta segunda-feira, 15 de setembro, não há previsão de chuva e o céu está claro. A temperatura mínima é de 12°C e a máxima de 23°C, com as rajadas de vento chegando a 32 km/h. A umidade está por volta de 55% e 98%.

Na terça-feira, 16 de setembro, a probabilidade de ocorrência de chuva será de 97%, com a precipitação acumulada atingindo 5.4 mm. A temperatura mínima irá para 13°C e a máxima permanecerá em 23°C. A ventania irá atingir 35 km/h, com a umidade oscilando entre 61% e 99%.

Na quarta-feira, 17 de setembro, terá poucas nuvens no céu, com umidade por volta de 54% e 99% e os ventos caindo para 33 km/h. A temperatura mínima será de 13°C e a máxima de 22°C.

Na quinta-feira, 18 de setembro, não terá tanta mudança na previsão. A temperatura mínima irá para 12°C e a máxima para 21°C, com as rajadas de vento atingindo 29 km/h. A umidade irá oscilar entre 57% e 98%.