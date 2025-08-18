O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que há previsão de chuva na quarta-feira (20), e a temperatura pode atingir a máxima de 25°C nesta semana.

Nesta segunda-feira, 18 de agosto, a temperatura mínima é de 11°C e a máxima de 21°C, com as rajadas de vento atingindo 31 km/h. A umidade está por volta de 55% e 100%.

Na terça-feira, 19 de agosto, não terá grande mudança na temperatura, a mínima irá para 12°C e a máxima para 20°C. A ventania aumentará para 37 km/h, com a umidade oscilando entre 60% e 99%.

Na quarta-feira, 20 de agosto, a probabilidade de ocorrência de chuva será de 50%, com a precipitação acumulada sendo de 1.2 mm. A temperatura mínima irá para 13°C e a máxima para 23°C, com as rajadas de vento chegando a 58 km/h. A umidade ficará entre 52% e 99%.

Na quinta-feira, 21 de agosto, não terá previsão de chuva e o céu ficará claro. A ventania diminuirá para 32 km/h, enquanto a umidade irá oscilar entre 34% e 96%. A temperatura mínima cairá para 10°C e a máxima poderá atingir 25°C.