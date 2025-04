Previsão do tempo marca temperatura máxima de 16°C neste sábado (05)

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) prevê que a chuva fará uma pausa a partir desta sexta-feira. No sábado o céu estará nublado, mas no domingo o sol irá aparecer com algumas nuvens.

Nesta sexta-feira, 04 de abril, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 65%, com precipitação acumulada chegando a 1.2 mm. A temperatura mínima é de 13°C e a máxima de 25°C, com as rajadas de vento podendo atingir 42 km/h. A umidade está por volta de 60% e 100%.

No sábado, 05 de abril, como informado anteriormente, não tem sinal de chuva, porém o céu ficará nublado. A temperatura cairá drasticamente, com a mínima sendo de 12°C e a máxima de 16°C. A umidade ficará entre 73% e 90%, com os ventos chegando a 45 km/h.

A temperatura aumentará no domingo, 06 de abril, com a mínima permanecendo em 12°C e a máxima indo para 19°C. As rajadas de vento vão para 36 km/h, com a umidade por volta de 65% e 93%.