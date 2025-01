Previsão do tempo prevê chuva durante a semana inteira

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), mesmo com temperatura quente, está previsto para chover todos os dias desta semana.

Nesta segunda-feira, 20 de janeiro, a temperatura mínima é de 20°C e a máxima de 27°C, com as rajadas de vento chegando a 45 km e a umidade por volta de 67% e 97%. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 98%, com a precipitação acumulada sendo de 5.5 mm.

Na terça-feira, 21 de janeiro, não terá grande mudança na previsão do tempo. A temperatura mínima permanecerá a mesma, enquanto a máxima cairá para 25°C. A ventania irá diminuir, sendo 40 km/h. A umidade ficará entre 78% e 97%. A probabilidade de ocorrência será a mesma, com a precipitação acumulada indo para 5.2 mm.

A chuva continua na quarta-feira, 22 de janeiro, com a probabilidade sendo ainda de 98%, com a precipitação acumulada aumentando para 6.3 mm. A umidade estará por volta de 72% e 100%, com os ventos caindo para 32 km/h. A temperatura mínima será de 19°C e a máxima de 26°C.

A chuva será mais intensa na quinta-feira, 23 de janeiro, com a precipitação acumulada atingindo 14.7 mm, a probabilidade de ocorrência será mesma dos dias anteriores. A temperatura mínima voltará para 20°C, assim como a máxima para 27°C. As rajadas diminuirão drasticamente para 23 km/h, com a umidade ficando entre 65% e 99%.