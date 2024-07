Previsão marca céu claro e temperaturas amenas no aniversário da Matergi

A previsão do tempo marca temperaturas amenas e céu claro neste final de semana. E de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não tem sinal de chuva pelos próximos dias.

Nesta sexta-feira, 19 de julho, a temperatura mínima é de 10 °C e a máxima de 21 °C, com as rajadas de vento atingindo 8 km/h. A umidade está por volta de 63% e 99%.

No sábado, 20 de julho, a mínima irá cair para 6 °C e a máxima será de 20 °C. A umidade ficará entre 57% e 99%, com a ventania aumentando para 23 km/h. O tempo perfeito para visitar a festa de aniversário de 18 anos da Matergi Materiais de Construção, que acontecerá das 8h às 17h. A loja está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 2600, no Jardim Iguaçu.

No domingo, 21 de julho, não haverá grande mudança na temperatura, com a mínima sendo de 7 °C e a máxima permanecendo em 20 °C. A umidade ficará por volta de 60% e 97%, e os ventos vão diminuir para 21 km/h.