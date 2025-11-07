A previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) marca chuva para esta sexta-feira (07) e sábado (08).

Nesta sexta-feira, 07 de novembro, a temperatura mínima é de 13°C e a máxima de 25°C, com as rajadas de vento atingindo 38 km/h. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 96%, com precipitação acumulada de 3.4 mm. A umidade está oscilando por volta de 48% e 96%.

No sábado, 08 de novembro, a probabilidade de ocorrência de chuva será de 96%, com precipitação acumulada de 4.1 mm. A temperatura mínima permanecerá em 13°C e a máxima vai para 24°C. A umidade ficará por volta de 45% e 97%, com a ventania atingindo 41 km/h.

Não há previsão de chuva no domingo, 09 de novembro. A temperatura mínima será de 12°C e a máxima de 19°C, com a ventania de 37 km/h e umidade oscilando entre 62% e 90%.