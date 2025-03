Previsões para os Signos pelo Tarot do dia 06/03 A 12/03

Por Vando Fortuna, colunista – “Riqueza da Alma”, Mentor Espiritual e tarólogo. Contato: (41) 99861-2815 – Instagram e Tiktok: @tarodafortuna.

ÁRIES – Para esta semana, ariano, o tarot revela que contatos importantes podem surgir no campo profissional, mas exigirão paciência. Alguém de confiança pode oferecer um conselho valioso. Se estiver buscando emprego, uma oportunidade pode surgir através do networking. No amor, para comprometidos, o afastamento emocional pode causar dúvidas. Para solteiros, um romance à distância pode aparecer, mas exigirá maturidade. Espiritualmente, é um momento de introspecção. Escute sua intuição e busque respostas dentro de si.

Sugestão: Reflita sobre quem realmente merece sua confiança antes de compartilhar planos.

TOURO – Taurino, o tarot indica que uma mudança brusca pode ocorrer no trabalho, como cortes no orçamento ou reestruturação. Se for autônomo, considere reformular sua atuação. No amor, relacionamentos sólidos podem passar por uma crise, exigindo escolhas difíceis. Para solteiros, um ciclo precisa ser encerrado antes de abrir espaço para o novo. É tempo de limpeza energética. Faça rituais de purificação e descarrego.

Sugestão: Faça um banho de ervas com alecrim e manjericão para renovar sua energia.

GÊMEOS – Geminiano, mudanças inesperadas podem gerar insegurança, mas trarão resultados positivos no campo profissional. Propostas podem parecer instáveis no início, mas tendem a ser promissoras. No amor, casais podem tomar decisões importantes, como mudanças de residência ou aprofundamento do compromisso. Solteiros podem reencontrar alguém do passado. Espiritualmente, você estará mais receptivo a sonhos e sinais intensos. Observe os detalhes.

Sugestão: Mantenha a calma e evite decisões precipitadas. A clareza virá em breve.

CÂNCER – Canceriano, bons negócios à vista! Alguém influente pode ajudá-lo a conquistar algo importante. Momento favorável para negociações, especialmente com o público feminino. No amor, para casais, cuidado com desconfianças e jogos de poder. Solteiros podem conhecer alguém envolvente e misterioso. Espiritualmente, sua intuição estará aguçada. Confie no que sente.

Sugestão: Use um cristal de ametista para potencializar sua visão espiritual. Coloque-o sob o travesseiro ou próximo de você.

LEÃO – Leonino, dinheiro chegando! Semana favorável para ganhos extras. Se tem um projeto próprio, boas oportunidades financeiras surgirão, mas exigirão esforço. No campo emocional, comprometidos devem ter cuidado com discussões sobre dinheiro ou poder. Para solteiros, um romance pode surgir, mas será marcado por intensidade e desafios. Espiritualmente, o conselho é fortalecer sua fé e não desistir dos seus sonhos.

Sugestão: Acenda uma vela dourada ou amarela para atrair prosperidade e proteção.

VIRGEM – Virginiano, pé no freio com os gastos! Cuidado com perdas financeiras ou promessas enganosas. Não tome decisões impulsivas no trabalho. Relacionamentos podem passar por instabilidades causadas por inseguranças ou falta de clareza. Para solteiros, alguém pode se afastar sem explicação; não force nada. Espiritualmente, faça um ritual pessoal ou ciclo de preces (três dias antes de dormir) para ativar sua purificação energética. Algo pode estar drenando sua energia.

Sugestão: Use uma pedra de turmalina negra para se proteger de energias negativas.

LIBRA – Libriano, o caminho está sólido, mas exigirá paciência no campo profissional. Algo que parece um obstáculo agora será favorável no futuro. No amor, comprometidos podem passar por desafios que fortalecerão a relação. Para solteiros, há uma lição a ser aprendida antes de encontrar alguém especial. Espiritualmente, o universo está testando sua resiliência. Mantenha-se firme.

Sugestão: Nada de pular etapas. Viva seu processo de aprendizado; há um tempo certo para tudo acontecer.

ESCORPIÃO – Escorpiano, tempo de brilhar! Sucesso e reconhecimento à vista, mas cuidado com inveja e falsidade ao seu redor. Não compartilhe todos os seus planos. No amor, evite invasões em sua intimidade conjugal; selecione melhor suas conexões sociais. Para solteiros, um relacionamento intenso pode acontecer, mas será preciso ter cautela. Espiritualmente, busque mais proteção contra energias externas.

Sugestão: Use um amuleto de proteção, como um olho grego ou uma figa.

SAGITÁRIO – Sagitariano, profissionalmente você encontrará respostas para questões que pareciam sem solução. Há possibilidade de reconhecimento ou promoção. No amor, casais devem investir no diálogo para esclarecer dúvidas. Solteiros terão um período de autoconhecimento antes de um novo romance surgir. Espiritualmente, o universo trará sinais. Fique atento aos sonhos e anote-os.

Sugestão: Faça um diário de sonhos para entender as mensagens do inconsciente e da espiritualidade.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, uma mudança profissional pode ser necessária para seu crescimento, seja na função ou no local. Se pensa em viajar ou mudar de cidade, o momento é propício. No amor, casais devem evitar disputas e controle excessivo. Solteiros podem viver uma paixão intensa e inesperada. Espiritualmente, purifique sua energia antes de dar o próximo passo.

Sugestão: Tome um banho de sal grosso e ervas para eliminar cargas negativas.

AQUÁRIO – Aquariano, cuidado com distrações que podem levar a prejuízos no trabalho. Pequenos ganhos surgem, mas exigem cautela no uso do dinheiro. Para os comprometidos, evite influências externas, fofocas e palpites alheios; o diálogo direto é essencial. Solteiros podem conhecer alguém interessante em um evento social. Espiritualmente, evite ambientes e pessoas tóxicas ou limite seu contato com elas.

Sugestão: Evite gastos impulsivos e guarde dinheiro para imprevistos.

PEIXES – Pisciano, sorte em dobro! Novos caminhos se abrem, mas será preciso coragem para escolher. Uma proposta inesperada pode surgir no campo profissional. No amor, comprometidos devem renovar a relação. Para solteiros, uma nova história pode começar, mas exigirá paciência. Espiritualmente, confie no seu propósito, mesmo que pareça difícil agora.

Sugestão: Faça um banho de canela do pescoço para baixo, preferencialmente pela manhã ou antes de dormir.

Edição n.º 1455.