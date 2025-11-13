ÁRIES – Ariano, a semana começa pedindo equilíbrio emocional e cuidado com decisões tomadas no impulso. Há tendência a agir movido pela ansiedade ou pela necessidade de controle, mas o verdadeiro poder virá da serenidade. Observe seus sentimentos antes de reagir e evite conflitos desnecessários.

No amor, busque compreender o outro sem tentar dominar as situações. Se está em um relacionamento, valorize o diálogo. Se está solteiro, permita-se abrir sem medo, mas mantenha os pés no chão. No trabalho, evite precipitações e preserve sua energia.

Sugestão: pratique respirações profundas sempre que sentir tensão e repita mentalmente: eu escolho agir com calma e sabedoria.

TOURO – Taurino, o período promete movimento e decisões que tocam o coração. A energia da escolha estará presente, convidando você a seguir o caminho que vibra com a sua verdade. Uma nova fase se aproxima, trazendo entusiasmo e clareza emocional.

No amor, os sentimentos estarão em destaque. Se está em um relacionamento, reforce o companheirismo e o carinho. Se está solteiro, uma conexão marcante pode surgir de forma inesperada.

No trabalho, projetos que refletem o que você ama têm grandes chances de prosperar.

Sugestão: escreva o que seu coração realmente deseja e confie que o universo abrirá o caminho certo.

GÊMEOS – Geminiano, a semana pede atenção com desgastes mentais e conflitos internos. Algumas situações podem exigir firmeza para não se deixar levar por emoções intensas. É importante proteger sua energia e não absorver o peso alheio.

No amor, o momento pede sinceridade e autocontrole. Se está em um relacionamento, evite discussões repetitivas. Se está solteiro, observe se não está atraindo pessoas que refletem suas próprias feridas. No trabalho, mantenha o foco e evite dispersões.

Sugestão: escreva em um papel o que deseja transformar em si e queime com a intenção de libertar a mente do que pesa.

CÂNCER – Canceriano, um período de boas surpresas se aproxima. A sorte pode se manifestar em gestos simples e em pessoas que trazem leveza e fidelidade ao seu caminho. É tempo de confiar mais e de valorizar os vínculos sinceros.

No amor, o clima é de harmonia e afeto. Se está em um relacionamento, a cumplicidade se fortalece. Se está solteiro, alguém pode demonstrar carinho de forma inesperada. No trabalho, colaborações positivas e reconhecimento podem surgir.

Sugestão: agradeça em voz alta pelas pessoas que estão ao seu lado e sinta como isso expande o coração.

LEÃO – Leonino, esta semana marca encerramentos necessários e um despertar de consciência. Algo importante chega ao fim, permitindo um novo ciclo mais maduro e coerente com quem você é hoje. Evite resistir às transformações — o renascimento depende da entrega.

No amor, será preciso agir com clareza e verdade. Se está em um relacionamento, decisões importantes podem ser tomadas. Se está solteiro, uma nova visão sobre o amor poderá surgir. No trabalho, o reconhecimento virá após esforço e persistência.

Sugestão: escreva o que deseja deixar para trás e enterre o papel na terra, simbolizando renascimento e força.

VIRGEM – Virginiano, o período traz soluções e estabilidade. Questões que pareciam confusas começam a se organizar com praticidade e sabedoria. Compromissos e parcerias firmes terão bons resultados se houver confiança mútua.

No amor, o momento é de união e fortalecimento. Se está em um relacionamento, a sintonia cresce. Se está solteiro, uma conexão promissora pode surgir, trazendo segurança emocional. No trabalho, parcerias sólidas abrirão caminhos duradouros.

Sugestão: escreva três compromissos que deseja manter consigo mesmo e cumpra-os com dedicação.

LIBRA – Libriano, a semana anuncia prosperidade e boas oportunidades. Convites e novas possibilidades podem abrir portas importantes. É hora de confiar em sua intuição e saber reconhecer o que tem verdadeiro valor.

No amor, bons encontros e trocas afetivas estarão favorecidos. Se está em um relacionamento, vivam algo novo juntos. Se está solteiro, uma aproximação inesperada pode tocar o coração. No trabalho, os resultados financeiros tendem a crescer.

Sugestão: aceite um convite especial e permita-se desfrutar das boas energias da abundância.

ESCORPIÃO – Escorpiano, o momento traz clareza e fortalecimento da fé. O que antes parecia confuso começa a ganhar sentido, e a intuição se mostra como sua maior aliada. É tempo de confiar no invisível e deixar que a espiritualidade conduza seus passos.

No amor, a energia é de intensidade e magia. Se está em um relacionamento, gestos de carinho fortalecerão o vínculo. Se está solteiro, uma atração inesperada pode surgir com grande sintonia. No trabalho, inspirações trarão soluções criativas.

Sugestão: olhe para o céu por alguns minutos à noite e peça ao universo que ilumine seus próximos passos.

SAGITÁRIO – Sagitariano, a semana será vibrante e repleta de boas notícias. É o momento certo para agir, comunicar e colocar em prática aquilo que vinha sendo apenas um plano. A energia de expansão e entusiasmo o acompanhará.

No amor, há paixão e movimento. Se está em um relacionamento, planejem algo juntos. Se está solteiro, uma aproximação pode acontecer de forma rápida e encantadora. No trabalho, os caminhos se abrem com sucesso e dinamismo.

Sugestão: dê um passo ousado em direção a um sonho e observe o universo responder.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, o período inspira sensibilidade e romantismo. As emoções estarão mais à flor da pele, favorecendo gestos de carinho e reconciliações. É tempo de ouvir o coração, mas sem perder o equilíbrio.

No amor, o clima é de ternura e entrega. Se está em um relacionamento, viva momentos especiais. Se está solteiro, alguém pode surgir despertando sentimentos sutis e encantadores. No trabalho, a criatividade e a diplomacia trarão bons frutos.

Sugestão: acenda uma vela branca e mentalize a energia do amor envolvendo todos os aspectos da sua vida.

AQUÁRIO – Aquariano, novidades e mensagens importantes chegam para movimentar sua rotina. A energia favorece trocas, viagens curtas e boas conversas. É tempo de se abrir para o novo com leveza e curiosidade.

No amor, haverá mais comunicação e proximidade. Se está em um relacionamento, aproveite o momento para renovar o diálogo. Se está solteiro, alguém pode surgir de forma espontânea e inspiradora. No trabalho, boas ideias ganharão espaço e reconhecimento.

Sugestão: escreva três coisas que deseja comunicar ao mundo e compartilhe-as com confiança.

PEIXES – Pisciano, o momento convida ao recolhimento e à reflexão. É tempo de se fortalecer interiormente e rever o que precisa ser reestruturado antes de avançar. Mantenha a fé e confie no tempo do amadurecimento.

No amor, o período pede introspecção e clareza emocional. Se está em um relacionamento, respeite o espaço e as necessidades de cada um. Se está solteiro, o autoconhecimento será a chave para um novo amor verdadeiro. No trabalho, mantenha o foco e evite dispersões.

Sugestão: reserve um tempo para meditar em silêncio e ouvir o que sua alma deseja realmente viver.

Edição n.º 1491.