ÁRIES – Ariano, esta semana desperta reflexões sobre destino e propósito. Situações do passado podem ressurgir pedindo compreensão e coragem para seguir em frente. O momento é de aprendizado espiritual e superação.

No amor, a fase pede fé e paciência. Se está em um relacionamento, evite cobranças e pratique o perdão. Se está solteiro, não se culpe por histórias que não deram certo — cada experiência foi um degrau de evolução.

No trabalho, mantenha o foco e confie que o que parece difícil agora abrirá portas importantes mais adiante.

Sugestão: reserve um momento de silêncio e escreva o que deseja deixar no passado, queimando o papel em seguida como símbolo de libertação.

TOURO – Taurino, o período traz escolhas financeiras e emocionais que exigem clareza e coragem. A prosperidade está próxima, mas será necessário definir um rumo com firmeza.

No amor, decisões sinceras trarão renovação. Se está em um relacionamento, alinhe os objetivos do casal. Se está solteiro, uma nova conexão pode surgir em meio a caminhos inesperados.

No trabalho, boas oportunidades de crescimento chegam, mas é essencial agir com sabedoria e organização.

Sugestão: escreva um novo objetivo profissional e coloque-o na carteira como lembrete de que sua determinação atrai abundância.

GÊMEOS – Geminiano, a semana promete expansão e fé. Você poderá sentir uma ponte se formando entre sonhos antigos e novas possibilidades. É tempo de acreditar novamente.

No amor, o momento favorece encontros inspiradores e diálogos sinceros. Se está em um relacionamento, a esperança se renova. Se está solteiro, uma nova energia pode trazer encantamento e leveza.

No trabalho, boas ideias fluem com facilidade, e a criatividade será o seu diferencial.

Sugestão: visualize uma luz azul sobre a sua cabeça e repita: “Eu acredito na minha estrela.”

CÂNCER – Canceriano, o período trará movimento e empatia. Pessoas importantes podem se aproximar com mensagens que reacendem sentimentos e oportunidades.

No amor, há boas chances de aproximação emocional e gestos de carinho. Se está em um relacionamento, o diálogo trará harmonia. Se está solteiro, alguém pode surgir de maneira repentina e marcante.

No trabalho, propostas inesperadas podem gerar crescimento, desde que haja confiança no próprio valor.

Sugestão: envie uma mensagem de gratidão a alguém que fez diferença na sua vida. Isso abrirá boas energias de troca.

LEÃO – Leonino, esta semana pede discernimento e sabedoria para lidar com o tempo das coisas. Nem tudo será revelado de imediato, mas a paciência trará respostas valiosas.

No amor, evite agir por impulso ou sob dúvidas. Se está em um relacionamento, mantenha a transparência. Se está solteiro, observe mais antes de se envolver.

No trabalho, mantenha o foco e evite promessas vazias — resultados sólidos virão com maturidade.

Sugestão: pratique um momento diário de respiração profunda, lembrando que o tempo certo das coisas é o tempo divino.

VIRGEM – Virginiano, o período favorece estabilidade e reconhecimento. Você poderá sentir uma sensação de retomada e florescimento interior. Após um ciclo de esforço, os frutos começam a aparecer.

No amor, harmonia e gestos de afeto fortalecem os laços. Se está solteiro, alguém pode admirar sua sensibilidade e clareza.

No trabalho, o momento é positivo para firmar parcerias e consolidar planos.

Sugestão: coloque flores frescas em casa e mentalize prosperidade e gratidão por tudo que está florescendo em sua vida.

LIBRA – Libriano, a semana traz encerramentos necessários e reestruturação interior. Será preciso cortar o que suga sua energia para permitir que novas raízes cresçam com força.

No amor, é tempo de sinceridade. Se está em um relacionamento, reveja hábitos que enfraquecem a harmonia. Se está solteiro, um novo amor poderá surgir quando você se libertar de velhas histórias.

No trabalho, reorganizações podem gerar algum desconforto, mas abrirão caminhos mais sólidos.

Sugestão: faça uma lista do que deseja eliminar da sua vida e visualize uma luz dourada substituindo o vazio por vitalidade.

ESCORPIÃO – Escorpiano, emoções intensas e lembranças do passado poderão emergir, pedindo compreensão e acolhimento. O período favorece o autoconhecimento e a sensibilidade.

No amor, será importante manter o coração aberto, sem deixar que a insegurança fale mais alto. Se está em um relacionamento, valorize os momentos simples. Se está solteiro, um reencontro pode mexer profundamente com você.

No trabalho, intuição e criatividade estarão em alta. Use-as com sabedoria.

Sugestão: antes de dormir, escreva um sentimento que deseja curar e agradeça por estar em processo de transformação.

SAGITÁRIO – Sagitariano, a semana promete alegrias e gestos de afeto sinceros. O coração estará mais aberto para viver novas experiências e se reconectar com a felicidade.

No amor, a energia de romantismo e leveza predomina. Se está em um relacionamento, um momento especial pode reacender a paixão. Se está solteiro, há boas chances de convite ou reencontro marcante.

No trabalho, parcerias e boas notícias animam os próximos dias.

Sugestão: prepare uma refeição especial e celebre as pequenas vitórias da sua semana. Isso atrairá mais alegria e amor.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, o momento pede atenção às relações e aos bastidores. Haverá lições importantes envolvendo confiança e sabedoria para lidar com pessoas.

No amor, mantenha a sinceridade e evite mal-entendidos. Se está em um relacionamento, escute mais e julgue menos. Se está solteiro, uma pessoa enigmática poderá despertar curiosidade, mas vá com calma.

No trabalho, analise bem as intenções alheias antes de tomar decisões.

Sugestão: anote seus sonhos ou sinais que receber durante a semana — eles podem trazer conselhos espirituais valiosos.

AQUÁRIO – Aquariano, a fase traz descobertas profundas e sensibilidade ampliada. Verdades internas ou segredos poderão emergir, convidando você a olhar para si com mais compaixão.

No amor, emoções intensas pedem equilíbrio. Se está em um relacionamento, evite silêncios prolongados e aposte no diálogo. Se está solteiro, alguém pode despertar um sentimento inesperado e transformador.

No trabalho, insights e intuições mostrarão o melhor caminho a seguir.

Sugestão: escreva um desejo de transformação em um papel e coloque sob o travesseiro por sete noites, pedindo clareza.

PEIXES – Pisciano, o período marca encerramentos e reavaliações. Situações antigas podem finalmente chegar ao fim, dando espaço para um recomeço mais consciente e próspero.

No amor, será essencial soltar o que já não traz paz. Se está em um relacionamento, converse com sinceridade. Se está solteiro, observe bem antes de se envolver com alguém novo.

No trabalho, revise planos e refine suas metas — o sucesso virá da atenção aos detalhes.

Sugestão: faça uma breve meditação e visualize uma luz verde ao redor do seu corpo, trazendo cura e renovação.

