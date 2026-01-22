ÁRIES – Ariano, a semana traz crescimento gradual e fortalecimento dos vínculos. Você percebe que nem tudo acontece rápido, mas aquilo que se constrói com lealdade e constância tende a durar. No amor, o período favorece relações baseadas em confiança. Se está em um relacionamento, valorize quem caminha ao seu lado nos pequenos gestos. Se está solteiro, uma amizade pode revelar sentimentos mais profundos. No trabalho, o momento pede paciência e dedicação contínua, pois resultados sólidos estão sendo formados. Sugestão: cuide de algo vivo, como uma planta, mentalizando estabilidade e proteção para sua vida.

TOURO – Taurino, a semana favorece convivência, acolhimento e sonhos compartilhados. Você poderá se sentir mais conectado a pessoas queridas e a ambientes que trazem sensação de pertencimento. No amor, momentos leves fortalecem os laços. Se está em um relacionamento, valorize encontros simples e cheios de afeto. Se está solteiro, alguém pode surgir em um ambiente social despertando esperança. No trabalho, boas ideias podem ganhar visibilidade e apoio. Sugestão: observe o céu à noite e mentalize seus desejos com gratidão, confiando no fluxo da vida.

GÊMEOS – Geminiano, o período pede atenção às mudanças inevitáveis. Algo precisa ser encerrado para que um novo ciclo mais próspero se inicie. No amor, será importante dialogar com sinceridade e aceitar transformações. Se está em um relacionamento, evite resistir ao que precisa mudar. Se está solteiro, desapegos emocionais abrem espaço para novas conexões. No trabalho, reorganizações trazem crescimento, mesmo que inicialmente causem desconforto. Sugestão: escreva em um papel o que deseja encerrar e, ao rasgá lo, mentalize renovação.

CÂNCER – Canceriano, a semana traz desafios que exigem maturidade emocional e comunicação clara. Obstáculos podem surgir, mas eles vêm acompanhados de oportunidades de diálogo e aprendizado. No amor, evite confrontos desnecessários. Se está em um relacionamento, converse com calma e escuta verdadeira. Se está solteiro, mensagens inesperadas podem reacender sentimentos. No trabalho, negociações pedem firmeza e clareza. Sugestão: antes de dormir, respire profundamente e mentalize caminhos se abrindo com leveza.

LEÃO – Leonino, o período favorece fortalecimento pessoal e busca por conhecimento. Você sente vontade de se proteger emocionalmente e entender melhor as situações antes de agir. No amor, observe mais e fale menos. Se está em um relacionamento, diálogos profundos fortalecem a confiança. Se está solteiro, alguém reservado pode despertar interesse. No trabalho, estudos, planejamentos e estratégias trarão segurança. Sugestão: reserve um tempo para ler algo que inspire sua mente e seu coração.

VIRGEM – Virginiano, a semana pede equilíbrio emocional e maturidade afetiva. Há necessidade de alinhar sentimentos com responsabilidades. No amor, o período favorece relações mais calmas e conscientes. Se está em um relacionamento, busque harmonia e compreensão mútua. Se está solteiro, alguém mais maduro emocionalmente pode se aproximar. No trabalho, estabilidade e reconhecimento caminham juntos. Sugestão: organize seu ambiente e mentalize paz interior enquanto arruma.

LIBRA – Libriano, a semana traz transformações necessárias, mesmo que acompanhadas de pequenos desgastes. Algo precisa mudar para que você avance com mais leveza. No amor, evite alimentar situações desgastantes. Se está em um relacionamento, reveja padrões que drenam energia. Se está solteiro, liberte se de vínculos do passado. No trabalho, ajustes e cortes trazem renovação. Sugestão: tome um banho consciente, visualizando o cansaço indo embora.

ESCORPIÃO – Escorpiano, o período favorece deslocamentos, mudanças e superação de desafios emocionais. Você sente vontade de ir além, mesmo lidando com situações complexas. No amor, seja honesto consigo mesmo. Se está em um relacionamento, mudanças podem fortalecer a união. Se está solteiro, alguém de longe ou diferente pode despertar interesse. No trabalho, novos ciclos se abrem. Sugestão: mentalize um caminho à sua frente se abrindo com proteção e coragem.

SAGITÁRIO – Sagitariano, a semana traz emoções profundas e aprendizados espirituais. Você pode se sentir mais sensível, mas também mais consciente do que precisa ser transformado. No amor, é tempo de amadurecimento. Se está em um relacionamento, converse sobre dores antigas. Se está solteiro, evite carregar culpas do passado. No trabalho, desafios trazem crescimento interior. Sugestão: escreva algo pelo qual você é grato e agradeça pelas lições recebidas.

CAPRICÓRNIO – Capricorniano, o período anuncia movimento, novidades e recomeços. Você pode se sentir impulsionado a iniciar algo novo ou a resgatar a alegria nas pequenas coisas. No amor, leveza e espontaneidade fortalecem vínculos. Se está em um relacionamento, planejem algo diferente juntos. Se está solteiro, alguém mais jovem ou com energia leve pode surgir. No trabalho, novas propostas trazem entusiasmo. Sugestão: permita se fazer algo prazeroso sem culpa.

AQUÁRIO – Aquariano, a semana pede atenção a padrões repetitivos e desgastes emocionais. Algo precisa ser encerrado para que você recupere vitalidade. No amor, evite conflitos recorrentes. Se está em um relacionamento, observe o que precisa ser curado. Se está solteiro, liberte se de ciclos tóxicos. No trabalho, mudanças podem parecer difíceis, mas libertadoras. Sugestão: silencie por alguns minutos e escute sua própria intuição.

PEIXES – Pisciano, o período favorece compromissos, alianças e decisões afetivas importantes. Você sente necessidade de estabilidade e clareza nas relações. No amor, conversas sinceras fortalecem vínculos. Se está em um relacionamento, acordos e planos em comum se fortalecem. Se está solteiro, alguém com intenções sérias pode se aproximar. No trabalho, parcerias e contratos ganham destaque. Sugestão: escreva um desejo e mentalize sua concretização com fé.

Edição n.º 1499.