ÁRIES

Ariano, esta semana pede atenção redobrada com desgastes emocionais e pequenas tensões que podem se acumular. Você pode sentir certa pressão e preocupação, mas terá força para enfrentar desafios e recuperar o equilíbrio. No amor, evite alimentar inseguranças. Se está em um relacionamento, escolha conversas francas em vez de suposições. Se está solteiro, não permita que medos antigos bloqueiem novas possibilidades. No trabalho, tenha cautela com detalhes e revise tudo com calma.

Sugestão: separe dez minutos do dia para respirar profundamente e aliviar a mente.

TOURO

Taurino, o período traz brilho pessoal e renovação de vitalidade, mas também exigirá paciência diante de obstáculos que testam sua determinação. A energia geral é positiva, desde que você mantenha firmeza sem teimosia. No amor, o clima favorece momentos de calor e reconexão. Se está em um relacionamento, fortalece-se o companheirismo. Se está solteiro, um interesse pode surgir com intensidade. No trabalho, oportunidades aparecem após superar pequenas barreiras. Sugestão: escreva um objetivo da semana e deixe em um lugar visível para manter o foco.

GÊMEOS

Geminiano, a semana promete curiosidade, leveza e abertura mental. Uma informação, descoberta ou insight pode esclarecer algo que você vinha tentando entender há tempos. No amor, o momento favorece conversas espontâneas e aproximação afetiva. Se está em um relacionamento, o diálogo flui. Se está solteiro, uma abordagem inesperada pode despertar interesse. No trabalho, aprenda algo novo e permita-se inovar. Sugestão: inicie um pequeno caderno de ideias para registrar inspirações do dia.

CÂNCER

Canceriano, o período pode trazer atenção a relações que exigem cautela e firmeza emocional. É importante não absorver o que não lhe pertence e manter seus limites protegidos. No amor, cuidado com interferências externas e com ciúmes infundados. Se está em um relacionamento, busque estabilidade sem controlar. Se está solteiro, observe a intenção das pessoas antes de se envolver. No trabalho, persistência e prudência serão essenciais. Sugestão: tome um banho morno pedindo limpeza emocional e clareza.

LEÃO

Leonino, esta semana marca cortes necessários e decisões que abrem portas importantes. Algo que estava emperrado finalmente encontra solução, trazendo alívio e direção. No amor, seja claro e direto sem perder a gentileza. Se está em um relacionamento, conversas definem rumos. Se está solteiro, um encontro pode se tornar mais significativo do que você imagina. No trabalho, há chance de resolver assuntos antigos com sucesso. Sugestão: escreva uma meta e ao lado dela anote o primeiro passo para colocá-la em movimento.

VIRGEM

Virginiano, o período favorece a estabilidade emocional e fortalecimento da vida doméstica. Você pode sentir necessidade de recolhimento, organização e cuidado com sua base interior. No amor, gestos simples fortalecem vínculos. Se está em um relacionamento, o clima é de harmonia. Se está solteiro, alguém pode notar sua postura sincera e acolhedora. No trabalho, estabilidade e bons resultados surgem quando você se estrutura com calma. Sugestão: organize um canto da casa para renovar a energia do ambiente.

LIBRA

Libriano, a semana traz conversas intensas e necessidade de colocar ordem em situações que vinham causando desgaste. O período favorece esclarecimentos importantes. No amor, palavras bem escolhidas evitam conflitos. Se está em um relacionamento, evite discussões repetitivas. Se está solteiro, uma troca rápida pode despertar seu interesse. No trabalho, mantenha firmeza sem se deixar levar por opiniões alheias. Sugestão: escreva seus pensamentos mais urgentes para liberar a mente.

ESCORPIÃO

Escorpiano, o período marca movimento e aproximação emocional. Uma mensagem, visita ou convite pode ativar sentimentos intensos e trazer renovação ao seu coração. No amor, o clima é apaixonado. Se está em um relacionamento, esperança e entusiasmo retornam. Se está solteiro, um encontro marcante pode surgir de repente. No trabalho, boas notícias aceleram seus planos. Sugestão: saia para caminhar e permita-se sentir o corpo e a mente se renovarem.

SAGITÁRIO

Sagitariano, a semana traz novidades e iniciativas que mexem com seus planos. Mudanças positivas e oportunidades de crescimento estão próximas. No amor, renovação e entusiasmo dominam. Se está em um relacionamento, um ciclo mais maduro se inicia. Se está solteiro, alguém pode se interessar por sua autenticidade. No trabalho, movimentação e dinamismo abrem caminhos. Sugestão: tire alguns minutos para planejar algo novo que deseja iniciar ainda este ano.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, o período desperta reflexão profunda e necessidade de analisar seus próprios limites. Você pode sentir-se mais introspectivo, buscando compreender situações que exigem sensibilidade. No amor, evite distanciamentos prolongados. Se esta em um relacionamento, acolha e escute mais. Se está solteiro, observe quem se aproxima com genuinidade. No trabalho, surpreendentes sinais de sorte podem surgir em meio ao esforço. Sugestão: anote o que voce deseja simplificar na sua vida.

AQUÁRIO

Aquariano, a semana favorece encontros sociais, conversas agradáveis e troca sincera com pessoas queridas. Você poderá sentir energia de suavidade e apoio ao seu redor. No amor, as conexões se fortalecem. Se está em um relacionamento, o clima é harmônico. Se está solteiro, um encontro pode despertar afinidade imediata. No trabalho, o ambiente melhora e colabora a seu favor. Sugestão: aceite um convite social para renovar sua energia.

PEIXES

Pisciano, o período envolve prosperidade, movimento e abertura de caminhos. Conversas importantes ou mensagens inesperadas podem ampliar suas oportunidades. No amor, o clima é favorável ao entendimento. Se está em um relacionamento, o diálogo traz união. Se está solteiro, uma pessoa comunicativa pode chamar sua atenção. No trabalho, a semana promete bons resultados e fluxo produtivo. Sugestão: escreva seus projetos em andamento e selecione o mais promissor para focar durante a semana.

Edição n.º 1493.