PRF interdita trecho da Rodovia do Xisto devido a buraco que se abriu na pista

Um buraco com cerca de um metro de profundidade que se abriu na Rodovia do Xisto (BR 476), no Km162, sentido Araucária, levou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a interditar parte da pista. A PRF colocou um galho para sinalizar o buraco e facilitar a visualização por parte dos motoristas. A interdição preventiva aconteceu nesta segunda-feira (12/02) e até este momento não há data prevista para liberação do trecho.

Segundo divulgado pela imprensa da capital, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, através de nota, que acionou a empresa responsável pela manutenção do trecho e que o local já está sinalizado com cones, alertando para o estreitamento da faixa.

Ainda conforme a nota do DNIT, a empresa vai realizar o reparo quanto antes para restabelecer as condições adequadas de trafegabilidade da rodovia.

A PRF também explicou que existe a probabilidade de que o buraco tenha sido aberto na rodovia por conta de uma erosão.