De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a chuva está prevista para cair apenas nesta segunda-feira, primeiro dia da primavera. Nos dias seguintes, o céu estará claro e com a temperatura máxima de 21°C.

Nesta segunda-feira, 22 de setembro, o céu está parcialmente nublado e com pancadas de chuva, a probabilidade de ocorrência é de 98% e a precipitação acumulada é de 12.3 mm. A temperatura mínima é de 11°C e a máxima de 18°C, com as rajadas de vento atingindo 73 km/h e a umidade oscilando entre 58% e 98%.

Na terça-feira, 23 de setembro, a temperatura mínima será de 6°C e a máxima de 21°C, com o céu claro. A ventania pode chegar a 35 km/h, com umidade por volta de 33% e 97%.

Na quarta-feira, 24 de setembro, o céu ainda estará claro. A temperatura mínima será de 10°C e a máxima de 21°C, com as rajadas de vento aumentando para 39 km/h. A umidade estará entre 53% e 97%.

Na quinta-feira, 25 de setembro, a temperatura mínima permanecerá sendo de 10°C e a máxima cairá para 14°C. A umidade irá oscilar entre 73% e 93%, com os ventos chegando a 36 km/h.