Entre os dias 5 e 11 de fevereiro, o Soff Cine participa da Semana do Cinema, campanha nacional que oferece ingressos com preços a partir de R$10 para sessões iniciadas antes das 17h e de R$ 12 para sessões iniciadas nos demais horário.

A programação disponível ao longo da semana acompanha os títulos que já estão em cartaz, reunindo produções nacionais e internacionais. As informações atualizadas sobre filmes, horários e eventuais novidades podem ser acompanhadas pelas redes sociais do cinema, por meio do perfil @soff.cine no Instagram.

A Semana do Cinema é idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex, da Ingresso.com e do Grupo Consciência. De acordo com dados divulgados pelos organizadores, as edições anteriores da campanha já somaram mais de 23 milhões de espectadores em todo o país.
Para esta edição, a organização projeta superar o público registrado na última realização da iniciativa, que ocorreu em agosto de 2025 e alcançou 3,4 milhões de pessoas.

O Soff Cine está localizado no Shopping Pinheiros, na Av. Dr. Vítor do Amaral no Centro. Você pode acompanhar as novidades e os filmes em cartaz pelas redes sociais @soff.cine no Instagram. Os ingressos podem ser adquiridos online através do site Velox Tickets.

Edição n.º 1501. Maria Antônia.