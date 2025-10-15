Primeira edição do Rose Festival acontecerá neste final de semana no Acqua Park

A ONG EVA promoverá neste sábado, 18 de outubro, o 1º Rose Festival, evento celebra o Outubro Rosa e reforça a importância da prevenção do câncer de mama e do colo de útero. O evento será realizado no Araucária Acqua Park, a partir das 19 horas, e deve reunir a comunidade em uma noite de conscientização, solidariedade e diversão.

A renda arrecadada será destinada à realização de exames preventivos para 100 mulheres da comunidade e ao custeio de um jantar especial para outras 100 mulheres que estão em tratamento contra o câncer. Além disso, haverá sorteios de brindes doados por empresas e parceiros do evento.

Com o tema “Pequenos toques salvam grandes histórias. Juntos pela vida”, o festival propõe uma noite de alegria e empatia, incentivando o público a participar usando trajes na cor rosa, símbolo da campanha. A programação musical contará com apresentações de Marllon Maia, Teixeirinha, Isah Bueno e da banda Audiotrip, que prometem animar o público até as primeiras horas da manhã.

Os ingressos estão disponíveis em duas modalidades: R$ 80 com camiseta exclusiva do evento e 500 ml de Chopp, e R$ 50 na opção simples. Crianças até 12 anos têm entrada gratuita, e adolescentes entre 12 e 16 anos pagam R$ 50. O Chopp Rosa, lançamento especial da noite, será uma das atrações do festival.

O 1º Rose Festival tem apoio do Araucária Acqua Park e conta com a parceria de diversas empresas locais, entre elas Clínica Odontológica GM, Bella Pizzaria, Cactus, Griner, TO Lubrificantes, CAL, O Popular, Buba Master, Carol Wientarski Social Papelaria e Rádio O Popular.

Os ingressos podem ser adquiridos na ONG EVA, Pereiras Bistrô, Salão Rosa Chic e Academia Body Fitness. Mais informações estão disponíveis pelos telefones (41) 99696-1769, 99882-4611 e 99807-3648.

