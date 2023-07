Primeira etapa do Circuito de Corridas das Indústrias está com as inscrições abertas

As inscrições para a etapa Novozymes do Circuito de Corridas das Indústrias estão abertas e podem ser realizadas até o dia 11 de agosto. A primeira etapa deste evento, que se tornou uma referência nacional em corridas de rua, acontecerá no dia 20 de agosto.

Membros da comunidade e industriários podem participar, são duas modalidades: 5km (corrida e caminhada para participantes a partir de 17 anos) e 10km (corrida a partir de 18 anos).

“Ao promover iniciativas como essa, estamos incentivando a realização de atividades esportivas, lazer e bem-estar, além de fomentar a solidariedade entre os participantes. O convite se estende às pessoas que já participam de competições, mas também àquelas que buscam melhorar sua saúde e se divertir”, comenta Carlos Eduardo Teodorico, Presidente da Associação de Funcionários da Novozymes.

São cerca de 600 vagas, sendo que, deste total, 250 estão abertas à comunidade. As inscrições podem ser realizadas nas lojas da Procorrer ou pelo site Ticket Sports (Clique aqui) e o valor da inscrição é de R$75 (industriários) a R$95 (comunidade). Idosos têm 50% de desconto.

A entrega dos kits – com camiseta, chip e indicativo de utilização, numeral de corrida e alfinetes – será realizada exclusivamente na loja Procorrer, localizada na Avenida Vicente Machado, 318, Centro, em Curitiba, no sábado (19) que antecede a prova, das 10h às 16h.

A largada será às 8h da manhã no estacionamento da Novozymes, em frente a Associação dos Funcionários da Novozymes (AFNB), na Rua Professor Francisco Ribeiro, 683, em Araucária.

Este ano o circuito completo será composto por quatro corridas. Além da etapa Novozymes, outras estão marcadas até o fim do ano: Renault (setembro), Bosch (outubro) e Volvo (novembro). Os participantes de todas as etapas concorrerão no sorteio de 24 inscrições para a Corrida de São Silvestre 2023.

Para conferir mais informações e fazer a inscrição acesse: Clique aqui.

Edição n. 1373