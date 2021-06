Primeira semana de inverno em Araucária será de baixas temperaturas

Foto: divulgação

A estação mais fria do ano finalmente chegou, acompanhada de pancadas de chuvas. Segundo a previsão do Simepar, o inverno no Estado será seco, mas de frio intenso. Ao longo deste início de semana as temperaturas ficam abaixo dos 20°C, com céu nublado e, apesar das pancadas esperadas para a tarde desta segunda-feira, 21 de junho, o tempo ficará estável.

Com altas chances de chuva, hoje o dia segue nublado e gelado. A máxima de 15°C pode cair durante a tarde, em razão do temporal. Na terça-feira, 22, a mínima de 11°C, chegará aos 19°C. Não há chances de chuvas. O frio continua na quarta-feira, 23. Sem muitas mudanças no tempo, a mínima de 12°C, chega aos 18°C.