O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que a chuva voltará a cair a partir desta terça-feira. Além disso, a temperatura pode atingir a máxima de 26°C.

Nesta segunda-feira, 29 de setembro, o céu está claro e não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 12°C e a máxima de 26°C, com as rajadas de vento atingindo 34 km/h. A umidade está por volta de 48% e 99%.

Na terça-feira, 30 de setembro, a probabilidade da ocorrência de chuva será de 96%, com a precipitação acumulada atingindo 7.6 mm. A temperatura mínima será de 14°C, com a máxima permanecendo a mesma 26°C. A ventania pode chegar a 42 km/h, com a umidade oscilando entre 55% e 98%.

Na quarta-feira, 01 de outubro, a temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 25°C, com a umidade ficando por volta de 61% e 99%. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 96%, com a precipitação acumulada de 11.5 mm e as rajadas de vento permanecendo em 42 km/h.

Na quinta-feira, 02 de outubro, a probabilidade de ocorrência de chuva será de 96%, com precipitação acumulada de 11.2 mm. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 19°C. As rajadas de vento irão aumentar para 47 km/h, com a umidade oscilando entre 75% e 98%.