Festival Gralhada já se tornou tradição no calendário cultural de Araucária e entrará na sua sétima edição. Realizado pela Associação Juventude Araucariense – AJA, o evento cultural multi artístico traz apresentações de música, dança, teatro, exposições de artes visuais, graffiti, literatura e muito mais. Toda edição vem com novidades para o público, dessa vez a mudança será geográfica, já que o evento deixará a região central para desembarcar na periferia do município.

“Aquela sensação que o ninho estava pequeno já vem de um tempo e a Gralha teve que voar. Novos palcos, mas a essência do Gralhada é sempre a mesma! As comunidades estão muito engajadas em todo processo, compartilhando muita arte e cultura”, comentou Jeane Vasilewski, presidente da AJA.

Segundo ela, os dois principais objetivos do Gralhada são proporcionar acesso à cultura para a população e oportunizar um palco e vitrine para os artistas locais. Em todas as edições do festival, vários artistas e bandas são lançados no mundo da música, tendo muita importância para a cena local. Jeane reforça que a decisão de descentralizar a edição deste ano é justamente para potencializar esses dois objetivos, estando junto com as comunidades.

O festival percorrerá Araucária de ponta a ponta, dia 30/11 será realizado no bairro Capela Velha, nas quadras de esporte do Arvoredo e no dia 14/12 no Campina da Barra, na comunidade Beira Rio, com início a partir da 13h em ambos os dias. Para saber mais sobre o festival e sua programação completa acompanhe o Instagram @juventudearaucariense.

Edição n.º 1493. Victória Malinowski.