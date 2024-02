Principal suspeito pelo homicídio no Jardim Iguatemi teve prisão preventiva decretada

O principal suspeito pela morte de Álvaro Matheus Aparecido de Lima, 26 anos, ocorrido na noite de 12 de fevereiro, na rua Oscar da Silva Lisboa, no Jardim Iguatemi, teve a prisão preventiva decretada no dia seguinte ao crime, 13 de fevereiro. Segundo a Delegacia de Polícia de Araucária, que comanda as investigações, Bruno Gonçalves de Campos, 29 anos, nega ser o autor dos disparos que tiraram a vida de Álvaro. “Apesar da negativa do suspeito, encontramos mensagens enviadas por ele à vítima, além disso, ele se encaixa na descrição fornecida pelas testemunhas do crime”, afirmou o delegado Erineu Portes.

Ainda de acordo com a DP, a motivação do homicídio não foi totalmente desvendada. “Segundo informações repassadas pelos familiares, o Bruno teria chegado na casa e perguntado pelo Álvaro. Na sequência os dois conversaram por alguns minutos e após se despedirem, a vítima virou de costas para retornar para dentro da casa, quando foi atingida por dois tiros nas costas”, explicou o delegado. Ele reforça que as investigações em torno do crime prosseguem.

A Guarda Municipal, primeira autoridade policial a chegar na ocorrência e a prender o principal suspeito minutos após, informou que no local de morte foram encontradas três cápsulas de calibre 9mm deflagradas.