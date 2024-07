Procissão motorizada de São Cristóvão terá novo trajeto este ano

A procissão motorizada com a benção dos veículos, que se tornou tradição nas comemorações de São Cristóvão, terá um novo trajeto neste ano. Geralmente a procissão tinha como rota a Rodovia do Xisto, com a benção do padre sempre em frente à Loja Mundial. Dessa vez, o início será pela Rua Diógenes Brasil Lobato, sentido Cartório Pimpão, depois o motorista terá que pegar a primeira à esquerda para a Rua Francisco Xavier da Silva. Em seguida terá que entrar à esquerda novamente, para a Rua Dr Bruno Cichon, em 300 metros virar à direita e seguir pela Rua Cel. João Antônio Xavier sentido Havan, virar à esquerda e seguir pela Rua Pedro Druszcz até a Avenida Archelau de Almeida Torres e virar à direita, sentido bairro Iguaçu.

A procissão seguirá pela Av Archelau por 1,6km até virar à direita na Rua Bahia, seguir por 300m e virar à direita na Rua Miguel Bertolino Pizzato e depois percorrer por mais 1,8km até a Av Dr Victor do Amaral. O motorista deve virar à esquerda sentido Colégio Marista Sagrado, onde acontecerá a bênção dos veículos e em seguida a dispersão da procissão. A concentração dos veículos, principalmente os caminhões, será ao longo da rua João Antônio Xavier, a partir do Terminal Central de Araucária.

A procissão é parte da programação da 69ª Festa de São Cristóvão e Santo Isidoro, do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, que homenageia os motoristas e colonos, e acontecerá no domingo, 28 de julho. Uma missa será celebrada às 9h, logo após acontecerá a procissão motorizada com previsão de início às 10h30, e às 12h haverá um almoço (levar pratos e talheres) no Salão Paroquial, com churrasco, costelinha de porco, risoto, maioneses e salada.

A programação seguirá no próximo domingo (04/08) com um festival de prêmios. Serão mais de 150 prêmios e um valor total em dinheiro de R$ 13.540,00, e ainda várias rodadas extras. O festival terá início às 13h e no local também haverá venda de tortas, pastéis e bebidas.