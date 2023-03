Procon Araucária abrirá todos os sábados no “Mês do Consumidor”

O mês de março tem uma data importante: o dia do consumidor, comemorado mundialmente no dia 15. Muito além de promoções e descontos, a data reforça a importância do respeito aos direitos do consumidor. Em Araucária, o Procon fará mudanças no seu horário de atendimento, para atender os consumidores. Durante todo o mês de março, o órgão abrirá suas portas todos os sábados para oferecer mais opções de horários para os consumidores que precisam realizar atendimentos relacionados a problemas de consumo.

O horário de funcionamento, aos sábados, será das 8h às 12h. Durante esse período, os consumidores poderão receber informações e orientações sobre seus direitos e ter acesso a serviços de conciliação e resolução de conflitos de forma rápida e eficiente. “A ampliação do horário vai ajudar as pessoas que tem dificuldades de ir até o órgão em horários comerciais em função dos seus trabalhos. Paralelo a isso o Procon tem ainda outros caminhos para atender os consumidores como o 0800 e o site consumidor.gov.br”, explica o diretor Cleber Soczek.

Relação de confiança

O Procon Araucária é um órgão público que tem como objetivo proteger os direitos dos consumidores e garantir que as empresas cumpram as normas de proteção ao consumidor. Com a abertura aos sábados no mês de março, o órgão busca aumentar a efetividade de suas ações e aprimorar o atendimento aos consumidores, fortalecendo a relação de confiança entre empresas e consumidores.

Outros canais

Além do atendimento presencial na sede localizada na Rodovia do Xisto, 5815 (anexo ao Sine), os consumidores também podem agendar atendimentos por telefone no número (41) 3614-1786. O telefone 0800 6432834 pode ser acionado em caso de dúvidas. Ambos têm atendimento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, sendo que o atendimento presencial ocorre até as 14h.