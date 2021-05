Procon Araucária fiscaliza empréstimos consignados sem autorização

Foto: divulgação

O Procon de Araucária tem registrado um número crescente e preocupante de reclamações contra bancos que estão concedendo empréstimos, sem a devida autorização do cliente. As principais vítimas são os aposentados e pensionistas, e a orientação é de que as pessoas abram reclamação para a devolução dos valores. O aposentado José disse que já foi vítima do chamado “golpe do empréstimo” por cinco vezes. “O que acontece é que os bancos e as financeiras estão falsificando contratos e depositando empréstimos sem a autorização. Isso nos leva a crer que existe alguém fornecendo os dados dos aposentados, porque eles descobrem tudo, desde RG, CPF, endereço. Devemos procurar o Procon e solicitar o contrato do empréstimo, depois entrar na justiça, pedindo danos morais. E ainda devolver os valores depositados, porque se gente usa, eles dizem que o empréstimo foi aceito”, disse. Como vítima, ela orienta as pessoas a prestarem atenção nos extratos bancários, e se perceberem algo errado, procurarem seus direitos.

Segundo a diretora do Procon Araucária, Sâmara Arruda, o empréstimo sem a solicitação do consumidor é uma prática ilegal e deve ser denunciada. “As pessoas devem ficar de olho no extrato do INSS e caso encontrem um valor desconhecido, não devem utilizar o dinheiro. Elas podem procurar o órgão de defesa do consumidor e formalizar a reclamação, para que possamos tomar as providências e ainda ajudá-las a fazer a devolução correta do dinheiro não solicitado”, orienta Sâmara.

A diretora disse ainda é o órgão está atento ao problema e fiscalizando. Inclusive já oficiou um dos bancos citados nas reclamações, solicitando informações sobre o sistema de segurança que utilizam nas suas contratações e ainda cópias de contratos. “A coordenação do Procon do Paraná também fez uma reunião com mais de 30 órgãos de defesa do consumidor do Estado, da qual participamos, para discutir o assunto e definir medidas a serem tomadas, no intuito de punir os culpados”, comentou a diretora.

O Procon Araucária está atendendo com horário agendado, devido à pandemia. Os fones para obter informações e fazer agendamentos para formalizar as reclamações são: 3901-5155 e 0800 643 2834.

