O Procon Araucária está intensificando as ações de fiscalização em postos de combustíveis, a partir de denúncias feitas por consumidores e também por meio de operações de rotina, com o objetivo de garantir transparência, segurança e o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

As fiscalizações verificam, entre outros pontos, possíveis irregularidades na quantidade e qualidade do combustível, clareza das informações sobre preços, funcionamento adequado das bombas, emissão de comprovantes e práticas que possam induzir o consumidor ao erro.

“A denúncia é fundamental para identificar irregularidades e coibir práticas abusivas. Sempre que houver suspeita de problema no abastecimento, o consumidor deve registrar a reclamação junto ao Procon, informando o nome do posto, endereço, data, horário e, se possível, anexando fotos, vídeos ou comprovantes”, orienta a diretora da instituição, Andressa Marques.

Para evitar prejuízos e facilitar a identificação de possíveis irregularidades, o Procon orienta que o consumidor fique atento aos seguintes pontos:

1) Observe o visor da bomba: antes de iniciar o abastecimento, verifique se o marcador está zerado.

2) Acompanhe o abastecimento: evite se afastar da bomba durante o procedimento.

3) Confira o valor e a quantidade: observe se os litros abastecidos correspondem ao valor pago.

4) Exija o comprovante: a nota fiscal ou comprovante é essencial para eventual reclamação.

5) Desconfie de preços muito abaixo do mercado: valores muito inferiores podem indicar combustível adulterado.

6) Verifique informações visíveis: o posto deve exibir claramente os preços, tipos de combustíveis e a razão social da empresa.

7) Evite aceitar serviços não solicitados: limpeza de bico, aditivos ou outros serviços só devem ser realizados com autorização expressa do consumidor.

8) Fique atento ao desempenho do veículo: falhas, aumento no consumo ou mau funcionamento após abastecer podem indicar combustível irregular.

COMO DENUNCIAR

Caso identifique qualquer irregularidade, o consumidor pode procurar o Procon Araucária presencialmente, na Rodovia do Xisto, 5.815 – Sabiá, ou pelo e-mail procon@araucaria.pr.gov.br com o máximo de informações possíveis para auxiliar na apuração.

O Procon reafirma o seu compromisso com a defesa dos direitos do consumidor, atuando de forma preventiva, fiscalizatória e educativa, garantindo relações de consumo mais justas, transparentes e seguras.

