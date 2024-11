Procon Araucária orienta consumidores sobre cuidados com a Black Friday

A Black Friday está se aproximando e promete diversas oportunidades para economizar nas compras de final de ano. Inspirada na tradição americana, essa data marca o início das compras para o Natal no Brasil. No entanto, é importante estar atento para não cair em armadilhas que possam transformar uma boa compra em uma dor de cabeça.

Pensando nisso, o Procon Araucária divulgou uma série de orientações para ajudar os consumidores a aproveitarem as promoções com segurança. Confira:

Pesquise preços com antecedência

Antes de se deixar levar por descontos aparentemente imperdíveis, o Procon Araucária recomenda uma pesquisa prévia de preços. Comparar valores em diversas lojas, tanto físicas quanto online, é essencial para verificar se a oferta realmente representa uma economia. A dica é monitorar os preços semanas antes da Black Friday para ter certeza de que o desconto é real. Lojas que utilizam o selo “Black Friday” devem ser vistas com cautela, pois em alguns casos, os preços podem não ser tão vantajosos quanto parecem.

Atenção redobrada nas compras online

Com o aumento das compras pela internet, também cresce o risco de fraudes. Antes de finalizar qualquer compra online, verifique a reputação da loja em sites como consumidor.gov.br, Reclame Aqui, e o próprio Procon Araucária. Dê preferência a lojas que aceitam pagamento via cartão de crédito, pois esse método oferece maior segurança e facilidade na resolução de disputas em caso de problemas. Lojas que aceitam apenas Pix ou boleto bancário devem ser evitadas, já que esses métodos dificultam o ressarcimento.

Fique atento a sites e perfis falsos

Durante a Black Friday, é comum o surgimento de sites fraudulentos e perfis falsos em redes sociais. O Procon orienta que os consumidores não cliquem em links enviados por e-mail ou mensagens nas redes sociais. A recomendação é acessar o site da loja diretamente pelo navegador. Além disso, verifique se o site disponibiliza informações como CNPJ, endereço físico e telefone, dados exigidos por lei. Isso é um indicativo de que a loja é legítima e poderá ser contatada em caso de problemas.

Verifique as condições de venda

Antes de concluir a compra, leia com atenção todas as condições oferecidas pela loja, como preço, valor do frete, prazo de entrega e formas de pagamento. Utilize comparadores de preços para garantir que o desconto é vantajoso. É importante guardar todos os comprovantes de compra, como e-mails e capturas de tela, para ter evidências caso algo saia errado.

Direito de arrependimento e trocas

Compras realizadas pela internet contam com o direito de arrependimento, permitindo que o consumidor devolva o produto em até 7 dias após o recebimento, sem custos adicionais. No caso das compras em lojas físicas, o direito à troca fica a critério da política da loja, que não é obrigada a aceitar devoluções se o produto não apresentar defeito.

“Apesar de não realizar uma ação específica para a Black Friday, estamos à disposição para esclarecer dúvidas, receber denúncias e reclamações. Os consumidores que precisarem de orientações podem entrar em contato diretamente conosco”, afirmou Cléber Soczek, diretor do Procon Araucária.

Serviço

O atendimento presencial é realizado na sede do Procon Araucária, localizada na Rodovia do Xisto, 5815 (anexo ao Sine), funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Também é possível agendar atendimentos por telefone, ligando para (41) 3614-1786. Em caso de dúvidas gerais, o consumidor pode utilizar o telefone gratuito 0800-643-2834.

Edição n.º 1441. Nina Santos com assessoria.