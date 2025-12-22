Com a chegada do Natal as lojas costumam ficar cheias, com filas gigantescas nos caixas, e começa a correria de consumidores atrás do melhor presente. Mas é preciso redobrar os cuidados, pois nem todas as ofertas representam ganhos de custo e benefício para o consumidor.

O Procon Araucária orienta os consumidores locais e dá algumas dicas importantes. Entre as principais recomendações está a atenção detalhada às ofertas. “Tudo o que for anunciado pelo fornecedor deve ser cumprido, motivo pelo qual o consumidor deve guardar anúncios, prints e comprovantes. Também é fundamental conferir se os preços e as condições de pagamento estão claros, especialmente em compras parceladas, observando o valor final da compra”, orienta.

Na questão datroca por motivo de tamanho, cor ou preferência depende da regra adotada pela loja. Por isso, o consumidor deve se informar antes da compra e guardar as orientações recebidas.


Nas compras pela internet, o cuidado deve ser redobrado. É importante verificar se o site informa CNPJ, endereço e canais de atendimento, além de conferir o prazo de entrega. A exigência da nota fiscal também é essencial, pois o documento garante direitos como troca, garantia e registro de reclamações.


Para concluir, o órgão local de defesa do consumidor reforça a importância do planejamento financeiro, especialmente diante do aumento das ofertas de crédito e empréstimos neste período. Consumidores idosos merecem atenção especial, pois são um dos principais alvos desse tipo de oferta, muitas vezes realizadas por telefone, mensagens ou meios digitais. O Procon Araucária atende presencialmente na Rodovia do Xisto, 5.815 – junto à Secretaria de Trabalho e Emprego. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Telefone: (41) 3614-1786 – email: procon@araucaria.pr.gov.br .