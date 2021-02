Procon oferece cursos gratuitos sobre defesa do consumidor

Compartilhe esta notícia

O Procon-PR, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vai promover cursos gratuitos à distância sobre a defesa do consumidor. O anúncio foi feito pelo secretário Ney Leprevost.

Os cursos acontecem integralmente online e abordam temas como inteligência financeira, introdução à defesa do consumidor, vícios de produtos e serviços, oferta e publicidade, consumidor.gov para empresas, entre outros.

“Essa é uma boa oportunidade para atualização dos profissionais que atuam nos órgãos municipais do consumidor, para empresas e para os próprios consumidores conhecerem seus direitos”, disse Ney Leprevost.

O curso é destinado ao público em geral, com aulas gratuitas e certificação emitida pela Universidade de Brasília (UNB).

Os interessados podem acessar o link com o cronograma de cursos para o primeiro semestre de 2021 e se inscrever pelo site www.defesadoconsumidor.gov.br/escolanacional/.

Texto: Agência de Notícias do Paraná